Retrasan hasta el 11 de septiembre la vista del TAS sobre la oficialidad de la selección vasca de pelota

La vista telemática que tenía previsto celebrarar el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) con las federaciones Internacional, Vasca, Española y Cubana la próxima semana se ... retrasa al 11 de septiembre. En la cita, el organismo recabará información de las partes para resolver si es competente para abordar la demanda interpuesta por la Española y la Cubana después de que la institución presidida por Xavier Cazaubon aceptara como miembro de pleno derecho a Euskadi el pasado 28 de diciembre de 2024. Consideran que se vulneraron sus derechos y que no procede la forma en la que se admitió a la Vasca.

En la reunión estarán presentes los abogados de las cuatro federaciones y los tres árbitros del tribunal, y el organismo dará opción de defender su postura a cada uno de los estamentos implicados. Todas las federaciones ya presentaron a principios de junio la documentación precisa para defender sus intereses. Posteriormente tuvieron la oportunidad de aportar otra complementaria con la que el Tribunal de Arbitraje Deportivo tuvo la visión necesaria para adoptar la decisión que se debatirá el próximo mes.

Una vez escuchadas las partes, es muy probable que el TAS necesite un tiempo para deliberar, por lo que no se pronunciará la misma jornada. En el caso de que considere que es competente para arbitrar la materia, el proceso seguiría su curso y se llegaría a un juicio que se podría alargar en el tiempo porque el número de testigos presentados por las partes superaría la treintena y proceden de diferentes partes del mundo.

Citas internacionales

La Euskal Selekzioa partirá el lunes a los Países Bajos para disputar el Mundial de one wall para la categoría absoluta y sub-23, organizado por la Confederación Internacional de Pelota a Mano (CIJB), organismo que nada tiene que ver con la Internacional. Y del 3 al 6 de septiembre acudirán al Europeo junior que se celebra en Bélgica.

El 11 de septiembre volará hacia Argentina para competir en el Mundial Sub'23 de trinquete, torneo tutelado por la FIPV. Será la primera cita de este calibre en la que que compite desde que es oficial hace ocho meses.