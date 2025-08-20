El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Enfrentamiento entre Euskadi y España en la Liga de Naciones en frontón de 54 metros en Gernika. Maika Salguero

Retrasan hasta el 11 de septiembre la vista del TAS sobre la oficialidad de la selección vasca de pelota

El Tribunal de Arbitraje Deportivo escuchará vía telemática a las federaciones Internacional, Vasca, Española y Cubana para resolver si es competente en este asunto

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Miércoles, 20 de agosto 2025, 17:33

La vista telemática que tenía previsto celebrarar el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) con las federaciones Internacional, Vasca, Española y Cubana la próxima semana se ... retrasa al 11 de septiembre. En la cita, el organismo recabará información de las partes para resolver si es competente para abordar la demanda interpuesta por la Española y la Cubana después de que la institución presidida por Xavier Cazaubon aceptara como miembro de pleno derecho a Euskadi el pasado 28 de diciembre de 2024. Consideran que se vulneraron sus derechos y que no procede la forma en la que se admitió a la Vasca.

