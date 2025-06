«Respeto, educación y 'fairplay'» son valores que Euskadi quiere transmitir en la Liga de Naciones de cesta punta de Gernika

«Respeto, educación y 'fairplay'» son los valores que Euskadi quiere transmitir en la Liga de Naciones en frontón de 54 metros que se disputa ... hasta el viernes en el frontón Jai Alai de Gernika. El presidente de la Federación Vasca, Joxe Mari Mitxelena, ha lanzado este mensaje en la recepción que ha realizado el Ayuntamiento de la localidad este lunes a los miembros de la junta directiva de la Internacional (FIPV), que ha acudido con su presidente, Xavier Cazaubon, al frente, y los representantes de las delegaciones que participarán en la competición. Han estado todos, salvo México. España ha estado representada por su director técnico, Óscar Insausti.

El máximo responsable de la Vasca ha agradecido a la FIPV «por confiar en nosotros para organizar y participar en este importante campeonato», y al Gobierno vasco y a la Diputación, que han estado representados por su director de Deportes, Gorka Iturriaga, y Carlos Sergio Achotegi, respectivamente, «porque sin vuestra ayuda hubiera sido imposible». Mitxelena ha recalcado también que «somos un país de paz y de conciliación».

Xabier Cazaubon, por su parte, ha reconocido que han tardado 34 años en regresar a Gernika. Entonces lo hicieron en la primera edición del Mundial de cesta punta que ganaron Remen y Elorza. Y ha subrayado el consejo que le transmitió el expresidente de la Internacional, Chus Fernández Iriondo, cuando era candidato a presidir la institución. «Rompa el muro, me dijo». «Hemos tardado once años en romper varios muros y hoy estamos en Gernika, bien denominada ciudad de la paz y de reconciliación. A la paz aspira nuestro deporte. Y no creo que tengamos que reconciliarnos porque nunca estuvimos enojados», ha apuntado en referencia a las relaciones con la Federación Española de Pelota. Lo que quieren mostrar en la villa foral es que su nuevo muro «es bien diferente de los demás y trata de generar expectación y alegría, y alejar las angustias y las lágrimas. No divide, no separa y no excluye», ha recalcado. En sus palabras, Gernika será durante seis días el lugar donde «va a latir el corazón de la pelota». «Viviremos tres de los valores de la familia olímpica: la excelencia, la amistad y el espíritu de camaradería que debe prevalecer ante todo».

«Si desaparece perdemos todos»

José Mari Gorroño, alcalde de la villa foral , ha dado la bienvenida a las entidades y las delegaciones y ha considerado un honor celebrar con ellas «un evento de tanta importancia para esta disciplina deportiva». En su opinión, para Gernika la pelota ha sido símbolo de «tradición, comunidad e identidad». «Representa lo que somos. Un pueblo que ha sabido mantener vivas sus raíces y es una de las expresiones más auténticas de nuestra herencia cultural». Ha destacado el importante número de puntistas que salieron de la localidad y ha calificado como «importante que las instituciones apoyen la cesta punta. Primero ayudar y después discutir identidades y otras cosas. Si desaparece perdemos todos. Yo doy un sí a la cesta punta y a Euskadi, pero sin apartar a nadie», ha recalcado.