Rekalde debuta con victoria en Eibar y estará en la liguilla de cuartos
El delantero de Dima se ha impuesto con autoridad a un Aldabe incómodo en el Astelena
Domingo, 5 de octubre 2025, 18:44
Xabier Rekalde ha debutado este domingo con una clara victoria en el Cuatro y Medio de Serie B frente a Aldabe que le permite entrar ... en la liguilla de cuartos. El delantero de Dima ha cumplido un «sueño» arropado por un buen número de sus paisanos y se ha ganado seguir en una distancia en la que es un especialista.
Con Ekhi Ziarrusta de botillero, el vizcaíno ha comenzado el choque muy sólido y con las ideas claras. Tenía que aprovechar su mayor repertorio para acabar los tantos y lo ha hecho a la más mínima oportunidad que ha tenido. El zaguero navarro no ha estado cómodo en el resto y ha visto como en prácticamente 58 pelotazos su rival ya contaba con un 1-8 a favor.
Sin embargo, el que ha vestido de colorado es un peloari que rara vez da su brazo a torcer y ha seguido metido en el choque. Rekalde se ha visto superior y ha comenzado a tener prisa para acabar los tantos por lo que han llegado sus errores. A pesar de que desde la silla le pedían paciencia y que madurara a su rival, el de Dima ha visto como su rival se le acercaba en el luminoso por sus concesiones. Se ha llegado a colocar 11-14, pero Rekalde se ha vuelto a centrar para dominar en el peloteo y acabar a la perfección con su zurda, mano a la que ha sacado mucho partido.
Ha vuelto a tomar una ventaja cómoda en el luminoso y apartir de entonces no ha tenido problemas para dominar lo que restaba de partido y se ha hecho con la victoria (13-22).
