El quinto asalto entre Altuna III y Laso

Hubo un antecedente en 2021 mientras el mundo salía de la pandemia. En un amistoso dentro del mano a mano en pleno mes de agosto ... en el Atano III de San Sebastián. Ganó Altuna III a Laso en un duelo que no tuvieron mucho tiempo para preparar, pero que tuvo muchos momentos brillantes (22-17). Sin embargo, en los cuatro enfrentamientos oficiales posteriores que han tenido los protagonistas de la semifinal de esta sábado en la cancha donostiarra se han repartido las victorias.

El mejor de todos sin duda fue el primero. Aquella semifinal disputada en el Bizkaia sirvió para que el de Bizkarreta-Gerendiain se quitara un peso de encima con su primer triunfo frente al de Aspe (17-22), que llegó al choque falto de ritmo por culpa de unos problemas de manos que le impidieron entrenar. A pesar de todo presentó batalla y los aficionados disfrutaron del choque.

En los tres restantes la expectación levantada no ha tenido su correspondencia en la cancha. Es cierto que el Manomanista funciona por tacadas y que en cualquier descuido se puede romper un encuentro, pero el perdedor de esos partidos no ha alcanzado el doble dígito. Cuando uno de los dos ha ofrecido su mejor versión, por una razón u otra, el otro no ha sido capaz de contrarrestarle.

En 2023 midieron sus fuerzas en el primer duelo de cuartos con triunfo para el de Amezketa, que hizo estragos con el saque (9-22). El navarro le devolvió la moneda al año siguiente en la misma fase de la competición tras regresar de su operación de cadera (7-22). Pero se volvió a ver las caras con Altuna III poco más tarde en la final y el de Aspe le endosó una de las mayores palizas de la historia de la competición (22-5).

Frontón abarrotado

«Está claro que me dolió mucho, pero eso ya lo he superado. He trabajado mucho en ello. Son partidos totalmente diferentes. Esto es una semifinal. Ya hemos estado en situaciones así varias veces, por lo que intentaremos estar lo mejor posible», destacó Laso. Para su rival los antecedentes no sirven de mucho. Cada partido es una historia. «Ahora somos pelotaris distintos», manifestó.

La quinta se escribirá este sábado (17.30 horas) en un frontón abarrotado. Hay mucho en juego. El de Aspe necesita alcanzar una final para colorear una temporada en la que no ha llegado a ninguna y defender su elástica roja. El de Baiko, tratar de arrebatársela y dejar su sello en las luchas individuales tras ganar el Cuatro y Medio.