«Queremos dar un buen espectáculo» Urrutikoetxea felicita a Irribarria tras la consecución de su segunda txapela del mano a mano. / b. agudo Irribarria y Urrutikoetxea se citan el día 29 en el Atano III en la revancha del mano a mano, aunque reconocen que «no será fácil» por la carga de partidos que acumulan JUAN PABLO MARTÍN Viernes, 9 agosto 2019, 00:23

La revancha del Manomanista vuelve a tener su espacio en verano. No se jugará en el frontón Ogueta de Vitoria como en las anteriores, pero las empresas han querido que tenga sus protagonismo y será el 29 de agosto en el Atano III de San Sebastián. Irribarria y Urrutikoetxea están citados para esa fecha y aceptan el reto. «Estamos con ganas», coincidieron ayer en la presentación del encuentro y del Torneo Ciudad de San Sebastián. La última vez que se vieron las caras en toda la cancha fue el pasado nueve de junio y, desde entonces, el delantero de Arama lleva la camiseta colorada de campeón tras vencer (20-22).

Esta vez no será igual por algunos condicionantes, pero los pelotaris quieren «dar un buen espectáculo». «Entonces estábamos centrados en preparar la modalidad, entrenando cada semana, y ahora tenemos muchos partidos. Pero trataré de llegar lo mejor posible tanto de manos como físicamente. A ver si ambos llegamos con buenas sensaciones y hacemos un partido», manifestó el de Zaratamo.

Sus protagonistas llevan un verano algo inestable. Se quedaron sin vacaciones por el retraso solicitado por el vizcaíno al sufrir problemas en su izquierda, que se le reprodujeron en San Fermín. En estos momentos Urrutikoetxea ha conseguido resolverlos, «aunque fuera con un poco más de taco. Ahora lo estoy reduciendo y recuperando la confianza», destacó. Busca una regularidad que hasta el momento se le ha resistido, igual que a su rival. «Ambos estamos haciendo partidos buenos y malos, pero es normal teniendo tantos tan seguidos», apuntó.

Habrá que ver la acumulación con la que llegan a finales de mes y el tiempo que tienen para poder entrenar una modalidad que exige mucho. «Fue una pena no ganar el partido oficial por dos tantos, pero la revancha se ha convertido en una tradición y es algo bonito», señaló.

Iker Irribarria también desconoce lo que le depara la segunda parte del mes en cuanto a duelos. «Los años anteriores no he tenido tiempo de entrenar por la acumulación, y todavía no sé cuantos jugaré la semana anterior. Y aunque esté un poco libre se necesita un compañero para prepararla y es bastante complicado. Pero si tengo opción la prepararé», apuntó. Precisan de un mínimo de días para cambiar el chip. Pasar de los encuentros de parejas a los que están habituados a lo largo de los últimos meses a jugar solos en la cancha no es nada sencillo. «Resulta complicado. La colocación, las posturas, incluso la forma de sacar son distintas, por lo que el que más chispa tenga en ese momento tendrá más opciones de ganarla», añadió.

El de Arama no ha conseguido vencer ninguna de las dos revanchas que ha jugado. En 2016, cuando se recuperó la cita después de tres años de sequía en el Ogueta, cayó por la mínima, mientras que una temporada más tarde también se le escapó en el mismo escenario ante Bengoetxea VI (20-22). Pero ambos partidos fueron buenos para la altura del año en la que se jugaron. «Ambos tenemos características parecidas. Jugamos bien de aire, de sotamano, y el Atano III tiene suficiente altura, por lo que es bueno para los dos. Es uno de los encuentros más bonitos del verano e intentaré ganarlo», concluyó.