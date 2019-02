«Es un partido a vida o muerte» Altuna III y Martija escogieron tres pelotas vivas para el duelo del Beotibar. / Iñigo royo Altuna y Martija admiten que ganar a Artola y Mariezkurrena en Tolosa «sería la leche» porque les empatarían en su pugna por las semifinales JUAN PABLO MARTÍN Miércoles, 13 febrero 2019, 23:34

El del domingo en el frontón Beotibar de Tolosa es el choque decisivo de la decimotercera jornada del Parejas para Altuna III y Martija. «Es un partido a vida o muerte», destacó el delantero de Amezketa. Ganar a Artola y Mariezkurrena IIhace que todo esté en su mano para la última jornada, mientras que con una derrota todavía tendrían alguna opción, pero ya no dependería de ellos. Los de Aspe han sido la mejor combinación de la segunda vuelta junto a los líderes –Elezkano II-Rezusta– y se han ganado el derecho a soñar a falta de dos jornadas para la conclusión. Los de Baiko Pilota son la revelación y pueden certificar su pase a la siguiente ronda de la que están a un solo paso. El choque incluye el morbo de ver a los dos delanteros guipuzcoanos que debutaron con cuatro días de diferencia y el aforo del recinto tolosarra se llenará. Ayer quedaban 80 entradas de grada –20 euros–. El mismo día del encuentro habrá paseos de cancha en taquilla.

«Es una final más pero estamos acostumbrados porque ya son muchas seguidas. Pero por eso no vamos a salir más nerviosos. Nos jugamos mucho, pero después de la mala primera vuelta que hicimos ganar sería la leche», admitió Altuna III. Estuvieron sumidos en una depresión de juego, pero han conseguido reconducir la situación. «En las últimas jornadas se ha visto que si tú funcionas a otros les entran las dudas». Se agarraron a un clavo ardiendo y de momento no se han quemado. «Que esté en nuestras manos ya es mucho. Hace cinco semanas hubiera firmado estar así, y si ganamos la última jornada podría darse el caso de que no tuviéramos que hacerlo para pasar».

El de Amezketa conoce mucho a Artola y, aunque sea su próximo rival, se alegra mucho «del gran momento en el que está». Le haría especial ilusión que jugaran los dos las semifinales, algo todavía que es factible, «y siempre que no sea contra mí quiero que gane».

Martija será el objetivo de los que vestirán de azul y el zaguero navarro lo sabe. «Intentarán castigarme y dejar fuera de juego a Altuna, pero ya me ha tocado vivir situaciones así, por lo que trataré de aguantar». En los cuadros largos tendrá a un paisano que vive la misma situación que él la temporada pasada. «Mariezkurrena está a un nivel muy alto sobre todo con la derecha, por lo que trataré de arrimar la pelota a pared todo lo que pueda. Es joven, pero en los partidos complicados tampoco se achanta», manifestó.

Los datos Altuna III y Martija. Son la pareja más regular de la segunda vuelta junto a los líderes –Elezkano II y Rezusta–, en la que han sumado cuatro victorias. Tienen seis puntos y están a uno de sus próximos rivales. rtola y Mariezkurrena II. Son la revelación del campeonato. Cuentan con siete puntos, y con un triunfo el domingo certificarían su pase a las semifinales. Entradas. Ayer solo quedaban 80 por vender de grada –20 euros– por lo que es muy probable que el fronton Beotibar se llene. Las empresas sacarán localidades de paseo en taquilla el mismo día del choque. Hora. El festival arrancará a las 17.00 con el duelo entre Peio Etxebarria-Untoria y Jaka-Tolosa.

Sin problemas en el Labrit

El guardaespaldas de Berriozar, por su parte, está «con muchas ganas de jugar frente a una pareja muy grande para ver si hacemos nuestro trabajo». A pesar de su juventud y de estar en plena pomada, no hace mucho caso a la presión que pueda suponer un choque de estas características. «Artola me ayuda a no tener nervios tanto fuera como dentro de la cancha». Quiere zanjar la clasificación lo antes posible, aunque reconoce que sus rivales «ahora son más peligrosos después de firmar muy buenas actuaciones en los tres últimos encuentros». Artola se encuentra cada vez mejor de su mano derecha y de moral. «Siento que voy a más». Siguen con opciones a falta de dos jornadas pero sabe que para el siguiente choque «nos hará falta todo si queremos ganar».

A pesar de decantarse por material diferente, ambas combinaciones no pusieron pegas al del rival. Los de Aspe escogieron tres pelotas más rápidas que resbalan por el suelo, mientras que los de Baiko Pilota se decantaron por cueros más tranquilos y con más bote.

En el Labrit se dieron cita Bengoetxea VI-Imaz y Ezkurdia-Ladis Galarza, que también encontraron los que buscaban en el cestaño. «Está muy difícil, pero si ganamos llegaremos a la última jornada con algunas opciones», destacó del delantero de Arbizu. Firmó un partido brillante en Azpeitia la semana pasada y tratará de repetir «dándole velocidad a la pelota, marcando el ritmo y siendo valiente a la hora de terminar el tanto».