Markina acoge el tercer Grand Slam de cesta punta de la temporada con varios frentes abiertos

El frontón de la Universidad de la Pelota de Markina acoge desde el viernes el Grand Slam de cesta punta con varios frentes abiertos. La competición contará con seis combinaciones masculinas, y una quiniela de parejas femenina que no será valedera para la liga. Después de estrenarse en Bilbao y de volver a Estados Unidos para la final del frontón Magic City, Goixerri regresa a la localidad vizcaína con la intención de mostrar su verdadero potencial. «El anterior torneo fue una primera toma de contacto. No tuve malas sensaciones, pero necesitaba adaptación. Ahora ya he tenido tiempo de ensayar y la confianza es mayor. Jugaré con Manci, al que conozco desde pequeño y es algo de lo que ambos teníamos ganas», ha manifestado el delantero de Mutriku.

Erkiaga e Ibarluzea vuelven a formar juntos con la intención de sacarse la espina porque todavía no han podido ganar en esta cancha. El zaguero de la localidad, además, precisa de una buena actuación para poder subir en la clasificación de la liga de cara a entrar en la final a cuatro de San Sebastián. «Estoy con ganas de que comience el campeonato. No he tenido buenos resultados en esta competición y me gustaría conseguir la txapela junto a Ibarluzea, que conoce a la perfección el frontón y me ayudará mucho», ha apuntado el de Ispaster.

Otro de los que regresa después de terminar la temporada en el frontón de cristal de Miami es Alex Goitia. Tendrá de compañero a un López que ya ha demostrado en la Liga de Naciones que atraviesa por un gran momento. «Las sensaciones han sido buenas en los ensayos y tengo un gran compañero, pero está claro que habrá que trabajar duro. Queremos hacer bien las cosas», ha subrayado.

Día del Carmen

Urreisti-Basque, que se ganaron la plaza tras dos partidos duros, Laduche-Lekerika y Johan-Zabala serán las tres combinaciones restantes. Las funciones serán los viernes a partir de las 19.00 horas, salvo la final que tendrá lugar el domingo 13 de julio.

Será en ese festival donde se ha programado por primera vez una quiniela con cuatro parejas femeninas de una hora de duración que no será puntuable para la liga. Las dos mejores disputarán la final tres días más tarde en el tradicional festival del Día del Carmen en el que también se jugará un encuentro masculino todavía sin determinar.

Las combinaciones participantes estarán compuestas por Erika-Oaia, Helena-Arai, Lur-Maia y Maite-Alize. Las puntistas se han mostrado más partidarias de jugar partidos que de este sistema en el que la combinación que realiza el tanto se queda en la cancha y la que lo pierde tiene que dejarla para dar entrada a otra y espera su nuevo turno.

«Es diferente y más complicado porque necesitas tener una buena racha, pero puede que la disputa sea más equilibrada», ha manifestado Helena. La campeona de la Liga de Naciones, Arai, por su parte, ha destacado que «se precisa una mayor concentración porque si pierdes un tanto te vas fuera. Pero el premio de jugar la final el día del Carmen será bonito».