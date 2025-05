Larrazabal se llena de dudas antes de la semifinal

Era un partido en el que no había nada en juego más que la honra, pero Javi Zabala ha encendido las dudas de Iker Larrazabal. ... El riojano se ha sacado la espina y ha cerrado su participación en el Manomanista con una victoria, pero se ha medido a un rival temeroso al que le ha entrado una pelota en la derecha en los primeros tantos y no ha sido el mismo que en los dos anteriores encuentros.

El de Olabezar tiene dos semanas para recuperarla de cara a su primera participación en las semifinales, pero las sensaciones con las que ha terminado la fase de cuartos no han sido las mejores. Ahora deberá gestionar un contratiempo inesperado que está por ver cómo le afecta en el resto de la preparación.

El de Logroño ha mostrado una versión contundente desde los primeros compases. No tenía presión alguna y se ha podido expresar sobre la cancha como le gusta. El alavés ha vivido un infierno. Aunque ha intentado plantar batalla, el temor de que la mano fuera a peor ha provocado que se difuminara. Su toma de decisiones no ha sido la correcta y la falta de confianza ha provocado que fallara pelotas sin complicación.

Saque de dos paredes

No ha sacado bien, todo lo contrario que el de Aspe. Zabala lo ha variado al ancho y a la pared, e incluso ha logrado uno de dos paredes que tanto le gustan. Eso sí, para entonces el marcador ya reflejaba un 16-4 a su favor, jugaba con el viento de cara y su oponente estaba bastante tocado psicológicamente.

El encuentro al de Baiko se le ha comenzado a poner cuesta arriba desde el inicio. Las dudas han hecho mella en el alavés y los descansos que ha pedido para tratar de reaccionar no han surtido efecto. Ha capeado el temporal como ha podido, pero ha seguido metido en un laberinto del que no ha podido salir porque su rival no le ha dado opciones. A Zabala le ha salido casi todo lo que ha intentado por que ha tenido la mente bastante más despejada que su oponente y las ideas mucho más claras.