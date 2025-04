Iker Larrazabal: «Ahora hay que seguir y soñar con entrar en semifinales»

Juan Pablo Martín Miércoles, 9 de abril 2025, 19:02 Comenta Compartir

Le ha costado asimilar su victoria del pasado viernes por la noche frente a Ezkurdia. Por la categoría del rival y por lo que ha supuesto; estar entre los ocho mejores de la máxima categoría. El alavés Iker Larrazabal jugará por primera vez la liguilla de cuartos del Manomanista. Fue el único pelotari de Baiko que consiguió pasar el corte de la ronda anterior. A sus 22 años es el más joven de los ocho que estarán en esta fase. Pero una vez conseguido el primero de los objetivos que se había marcado, está dispuesto a no marcarse límites. «Ahora hay que seguir y soñar con estar en semifinales», ha destacado este miércoles tras la elección de material celebrada en el frontón Astelena de Eibar de cara al choque contra Altuna III del domingo.

La txapela del campeonato Serie B que ganó el año pasado le abrió las puertas al élite y, aunque fuera con mucho sufrimiento porque el de Arbizu vendió muy cara su derrota y estuvo a punto de remontarle un 14-21, el alavés consiguió aguantar. El choque le sirvió para comprobar que con este tipo de rivales poca broma. «En estos niveles los pelotaris son más completos, por lo que tengo que aprender a no fallar y seguir hasta el final». La lección que aprendió contra todo un veterano le sirvió.

El de Amurrio va paso a paso. Su trayectoria desde que saltó al profesionalismo ha estado marcada por esta consigna. El mano a mano siempre le ha gustado por las habilidades que atesora. La velocidad que imprime a la pelota es de las que puede dejar perplejo a más de un aficionado, su volea es un tiro. «Pero los pelotaris de primera fallan muy poco, saben jugar muy bien, son muy listos y eso es lo que tengo que aprender con el tiempo. Ahora es una buena oportunidad», recalcó.

«Un poco más rodado»

Es consciente de que todavía tiene «mucho recorrido» en distintos apartados. «Físicamente y técnicamente puedo mejorar muchísimo y mentalmente, también», admitió. Hace unos años vivía en una constante montaña rusa. «Me iba bastante de los partidos, muchas veces los tiraba yo. Ahora he aprendido a jugar todos los tantos y que hasta que se llegue a 22 puede ganar cualquiera». En el anterior encuentro lo demostró.

Está en un nivel superior del campeonato y para arrancar tendrá al campeón como rival, que nada tiene que ver con Ezkurdia. Nunca ha jugado contra Altuna III en esta modalidad. «Tiene varias txapelas y es el mejor», resumió. Pero Larrazabal está dispuesto a jugar sus cartas. «Quiero demostrar lo que sé y si pierdo por lo menos dar la cara». No se arruga. «Tengo que seguir adelante. Estoy un poco más rodado y me vendrá bien. Es su primer partido y puede estar no tan cómodo», concluyó.

Temas

Manomanista

Pelota