Demasiado fácil para Helena y Arai

Juan Pablo Martín Martes, 25 de marzo 2025, 00:31 Comenta Compartir

Helena y Arai son las nuevas campeonas del Winter Series femenino de cesta punta de Durango. Este lunes impusieron su autoridad frente a Elaia y Oaia en un partido que supieron gestionar a la perfección. Partían como favoritas y plasmaron su guion frente a unas rivales a las que, esta vez, no les salieron las cosas. La delantera de Durango fue nombrada mejor puntista del torneo. En su tercera tentativa consiguió subirse a lo más alto de podio. Su evolución durante este tiempo ha sido notable y recogió los frutos del trabajo sembrado. Para la zaguera de Markina fue el segundo entorchado en la localidad vizcaína. La seguridad que aportó volvió a ser clave para que el choque discurriera por donde ellas querían y meter más tensión a sus oponentes.

Elaia y Oaia necesitaban un partido de muchos quilates para presentar batalla firme, pero no tuvieron su día. La delantera no pudo tener protagonismo y era el pilar en el que se tenía que asentar la combinación. Su compañera fue de menos a más, pero se le acumuló el trabajo en exceso y no pudo aguantar el choque. Las finales son así. Nunca se sabe por dónde pueden discurrir porque entran en juego otros factores que hay que saber digerir para mantener el saber estar sobre la cancha.

Las ganadoras lo hicieron sin mucho esfuerzo. Cargaron el juego en los cuadros largos desde los primeros compases conscientes de que era donde podían encontrar el agujero y todo fue rodado para ellas. Las diferencias obtenidas desde el inicio en ambos juegos les aportaron la tranquilidad necesaria, mientras que fueron un lastre muy pesado para las que vistieron de amarillo.

Desactivaron el poder de improvisación y de enredar de Elaia que, además de entrar forzada a algunas pelotas, no estuvo nada fina en la finalización. Todo lo contrario que su rival en los cuadros alegres. Helena no tuvo prisa. Esperó a tener la pelota buena y su costado de dos paredes y la cortada de derecha funcionaron.

El 8-2 con el que arrancaron el primero de los juegos fue una ventaja jugosa que no tuvo respuesta por parte de la de Berriatua y la de Mutriku. No pudieron cambiar la dinámica. La delantera jugó a la altura del cuadro nueve para ayudar a su compañera y no pudo sacar el colmillo para pegar un bocado a la desventaja, por lo que a las ganadoras les fue suficiente con mantener las constantes para cerrar el set inicial (15-8) en apenas veinte minutos y 141 pelotazos.

En el segundo tampoco hubo reacción. A pesar de que las derrotadas buscaron una pelota más baja para que Elaia tuviera más oportunidades, los riesgos que asumió se fueron bajo la chapa. Oaia estuvo algo más segura. Arai no falló una sola pelota y contribuyó con un par de buenas derechas, una cruzada y otra picada, mientras que Helena siguió a lo suyo para poner los remates más bonitos al partido. De esta forma abrieron un boquete que, a medida que se hizo más grande, tuvo un efecto demoledor en sus rivales (15-4).

Erkiaga recupera el Individual

Aritz Erkiaga, por su parte, se sacó la espina de la derrota del año pasado contra Johan y recuperó el Individual. Quinto título para el mago de Ispaster que rompió el primer set a partir del empate a cinco con su costado (8-12). En el segundo el vascofrancés mejoró sus prestaciones, sacó mucho mejor y metió bien la pelota atrás (12-8).

Fue necesario el tercer set de desempate en el que el vizcaíno marcó la diferencia. Aprovechó todas las pelotas que dispuso. Un regalo de su oponente le permitió marcar un buen dos paredes con la derecha en el inicio, y en posesión del saque fue dueño y señor de la situación para meter a la perfección la pelota por pared (0-5).