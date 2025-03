Juan Pablo Martín Domingo, 2 de marzo 2025, 21:19 Comenta Compartir

Ezkurdia y Rezusta están un paso más cerca del choque cumbre del Parejas. Este domingo arrancaron la liguilla de semifinales con una victoria en un desangelado frontón Ogueta que les permite ratificar las sensaciones que traían de la ronda anterior y corroborar que el descanso que habían tenido por terminar como líderes de campeonato en su primera fase les ha venido bien. La única combinación de Aspe obtuvo un trabajado triunfo frente a Peña II y Albisu, que no fueron los de los anteriores encuentros.

El zaguero escogió el peor día para emborronar la intachable hoja de servicio que había presentado, sobre todo a lo largo del último mes. Volvió a convertirse en una incógnita de pelotari capaz de perder una docena de pelotas en el encuentro. Su diestra dio algún síntoma de alarma porque el trote con el que han llegado después de superar el play-off ha sido importante.

Es cierto que los colorados le apretaron, pero esta vez consiguieron descolocarle y cedió algunas pelotas que no tenían misterio alguno. Peña II volvió a firmar un choque de menos a más, pero no fue suficiente. Comenzó mal porque las dos primeras pelotas que quiso colocar encima de la chapa se la cayeron, y en la primera parte tuvo que estar más pendiente de defender que de otra cosa. Sus rivales fueron los encargados de poner el ritmo a la contienda y la exigencia fue alta.

Consiguieron una ventaja inicial importante (8-1) que fue un lastre para los de Baiko. El de Tolosa y el de Ataun empezaron a desesperarse porque su arranque fue malo, y hasta Albisu buscó un dos paredes de derecha para intentar algo diferente cuando no era el momento. El guardaespaldas no logró la estabilidad necesaria, siguió concediendo demasiado y no fueron capaces de apretar a los colorados (14-6).

Los mejores momentos

Sin embargo, Ezkurdia y Rezusta también acusaron el ritmo y Peña II entró en acción, sobre todo con el saque. Fueron los mejores momentos de los azules, que llegaron agarrarse al choque y ponerse a dos (15-13). Pero cuando parecía que podían resurgir volvieron a cometer los mismos pecados que les condenaron definitivamente. El golpe fue duro y ya no levantaron cabeza. Pudieron apañar algo el marcador, pero su mejor versión estuvo lejos ante unos rivales bastante más constantes.