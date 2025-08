Ezkurdia e Iztueta se colocan al frente del Masters

Joseba Lezeta Bera Lunes, 4 de agosto 2025, 22:06 Comenta Compartir

Un niño de unos 12 años camina con su padre por la contracancha del frontón Eztegara de Bera. No lleva la camiseta de Altuna III, sino otra inusual, inédita hasta hace poco. En la espalda, el nombre de Iztueta. Hay que reconocerle buen gusto al chaval. El joven zaguero tolosarra de 21 años cuajó una actuación espléndida al vencer junto a Ezkurdia a Altuna III e Imaz por 13-22. Este punto sitúa a los vencedores al frente de la clasificación del Masters CaixaBank y les deja prácticamente en semifinales. La derrota por 4-22 en Elizondo ya es historia. Han reaccionado como una gran pareja que cree en sus posibilidades.

Tardó poco Iztueta en mostrar se al público de Bera y a los rivales. Manda al cuadro once su primer pelotazo, un derechazo al que siguieron varios más. Tiene de recadista a Imaz en un arranque espectacular. El oiartzuarra tropieza con las sillas del rebote un par de veces, a la altura del once y medio. Llega Iztueta varias veces en carrera para aprovechar la inercia de su cuerpo y gozar, capaz de hacer recular al contrario hasta el diez. Ezkurdia, con buen criterio, le deja hacer. Altuna no halla el modo de frenar al pelotari que manda en el Eztegara. En el 2-7 conecta un sotamano con el que pasa a dominar. Culmina Ezkurdia con una cortada de zurda.

Hay que reconocer a Altuna III e Imaz la virtud de no darse por vencidos ante semejante demostración. Un par de errores del delantero de Arbizu y varios remates del amezketarra traen el 8-8. Cuando se gasta el material y cuesta mandar lejos la pelota, Iztueta recobra el mando, emerge el zaguero seguro con trazas de veterano, el pelotari con recursos como la volea, el sotamano con las dos manos y el aire de costado por el flanco izquierdo. Su abanico de posturas le permite cubrir mucha cancha. Falló una sola pelota en un duelo de 70 minutos y 702 pelotazos, contabilizados los 79 de la vuelta con el 2-5.

Los azules se van del 11-13 al 11-18. Altuna, desesperado por la solidez de Iztueta, decide jugársela y no le acompaña la precisión. No atraviesa su mejor momento. Tampoco Imaz. Y hacer frente a este Iztueta exige rendir a gran nivel.