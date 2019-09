Ezkurdia y Aretxabaleta fulminan a Víctor y Zabaleta Un lance del juego. / Justo Rodríguez Se jugarán el pase a la final de la Feria de San Mateo el jueves ante Olaizola II y Rezusta, mientras que el riojano y el de Etxarren están fuera JUAN PABLO MARTÍN Martes, 24 septiembre 2019, 00:45

Ezkurdia y Aretxabaleta funcionan como pareja. Lo demostraron ayer en el frontón Javier Adarraga de Logroño. El de Arbizu y el de Markina sumaron su primer punto en la Feria de San Mateo y se jugarán el pase a la final del jueves contra Olaizola II y Rezusta. En su puesta de largo en tierras riojanas fulminaron a Víctor y Zabaleta en un duelo que dominaron desde los primeros compases y en el que el de Ezcaray y el de Etxarren mostraron su peor cara. Sobre todo el zaguero. Su andadura en la última competición estival ha sido corta. El sábado terminaron con opciones a pesar de la derrota, pero el varapalo de anoche fue de los gordos.

Vivieron una pesadilla frente a un Ezkurdia que tiene tomada la medida a la cancha logroñesa y su guardaespaldas, que entró a última hora en lugar de Mariezkurrena II y quiere aprovechar la oportunidad que le han dado. El año pasado fue finalista y ayer firmó un encuentro notable en el que no cometió un solo error, hizo un tanto, y hasta mandó en su parcela en algunos momentos. El ritmo que impuso su delantero también le facilitó las cosas. El de Arbizu necesita ganar la cita para estar en la final del torneo de campeones y parece que se lo ha tomado muy en serio.

Sus rivales no funcionaron. Zabaleta arrancó frío la contienda y no fue capaz de darle la vuelta a la situación. En el ecuador ya había cometido media docena de errores que le pasaron excesiva factura y facilitaron mucho las cosas a los que vistieron de colorado. Era el pilar de la combinación y el hecho de que se tambaleara no benefició al delantero de Ezcaray que tuvo menos protagonismo del esperado y tuvo que estar más pendiente de defender que de otra cosa durante muchos minutos.

El de Arbizu y el vizcaíno comenzaron sólidos y se crecieron conforme los tantos caían de su lado. El primer parcial de 6-1 ya fue sintomático de cómo se encontraban los azules, que incluso tuvieron que escuchar algún pitido desde la grada. Zabaleta se desquitó en la siguiente acción con una dejada en el 'txoko' y Víctor llevó el tercer tanto al marcador tras un gancho. Pero les faltó continuidad y encadenar alguno más para crear alguna duda en una pareja muy sólida.

El duelo tuvo poca más historia porque los colorados cada vez vieron más cerca el final debido a las facilidades que les dieron y a que Ezkurdia estuvo muy inspirado. Salvo una volea a la chapa que le jugó una mala pasada, el resto de remates que intentó el navarro encontraron su objetivo.

Altuna III e Imaz

La desazón hizo mella en los azules a partir del segundo descanso obligatorio. Para entonces la desventaja era demasiado grande (18-5) y las sensaciones que daban no invitaban a la remontada. Así fue. Los vencedores metieron la directa sin contemplaciones. En el primer partido del festival, Elordi y Erostarbe vencieron (18-13) a Bakaikoa e Ibai Zabala.

Mañana (19.15 horas) se visten por primera vez de blanco en la feria Altuna III e Imaz. Tendrán como rivales a Irribarria y Albisu, que tras su derrota del domingo están obligados a ganar si no quieren quedarse fuera de la cita a las primeras de cambio