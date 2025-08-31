Euskadi suma cuatro medallas de oro y tres de plata en el Mundial de wallball de Leeuwarden Jugó las cinco finales previstas en el campeonato organizado por la Confederación Internacional de Pelota a Mano

Juan Pablo Martín Domingo, 31 de agosto 2025, 17:16 Comenta Compartir

La selección vasca de pelota ha cerrado este sábado su participación en el Mundial de wallball disputado en Leeuwarden (Países Bajos) con cuatro medallas de oro y tres de plata. Euskadi ha jugado las cinco finales posibles de la cita organizada por la Confederación Internacional de Pelota a Mano, que se ha jugado en un frontis sin chapa.

En la lucha por el cajón más alto del podio en dobles mixtos, Lur Ziarrusta y Miren Larrarte han superado a los neerlandeses Osinga y Zeinstra tras un primer set muy disputado (21-19) y un segundo bastante más cómodo (21-15). La final individual femenina fue un duelo de pelotaris vascas. Miren Larrarte y Olatz Arrizabalaga ofrecieron un encuentro muy peleado. La de Gernika se llevó el primer juego (16-21), mientras que la guipuzcoana reaccionó con un arrollador 21-3 en el segundo. Pero la vizcaína llegó más fresca al tercero y ganó el oro (6-11).

Lur Ziarrusta y Mikel Beldarrain

La final individual masculina también estuvo copada por representantes vascos. Mikel Beldarrain y Egoitz Amantegi se jugaron el metal más preciado. El primero firmó un primer set casi perfecto (21-10) y se hizo con el título en un segundo juego más trabajado (21-19). Apenas 45 minutos después de la final individual, Miren Larrarte y Olatz Arrizabalaga saltaron de nuevo a la cancha para disputar la final de dobles femenina ante las hermanas neerlandesas Marrit y Hiske Zeinstra. El cansancio acumulado pasó factura y las holandesas se impusieron (21-14, 21-12).

Las última final fue la de parejas masculina. Lur Ziarrusta y Mikel Beldarrain fueron los elegidos por el seleccionador Ekhi Ziarrusta para medirse a los británicos Luke Thomson y Christian Blackaby. Los vizcaínos tuvieron que sudar para hacerse con el primer set (21-19), pero en el segundo dejaron la presión a un lado y vencieron (21-12) para sumar el cuarto oro del campeonato para la Euskal Selekzioa.