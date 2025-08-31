El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Cinco kilómetros de retenciones en la A-8 dirección Bilbao por un accidente múltiple
Miembros de la selección vasca en el frontón de wallball de Leeuwarden EEPF

Euskadi suma cuatro medallas de oro y tres de plata en el Mundial de wallball de Leeuwarden

Jugó las cinco finales previstas en el campeonato organizado por la Confederación Internacional de Pelota a Mano

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Domingo, 31 de agosto 2025, 17:16

La selección vasca de pelota ha cerrado este sábado su participación en el Mundial de wallball disputado en Leeuwarden (Países Bajos) con cuatro medallas de oro y tres de plata. Euskadi ha jugado las cinco finales posibles de la cita organizada por la Confederación Internacional de Pelota a Mano, que se ha jugado en un frontis sin chapa.

En la lucha por el cajón más alto del podio en dobles mixtos, Lur Ziarrusta y Miren Larrarte han superado a los neerlandeses Osinga y Zeinstra tras un primer set muy disputado (21-19) y un segundo bastante más cómodo (21-15). La final individual femenina fue un duelo de pelotaris vascas. Miren Larrarte y Olatz Arrizabalaga ofrecieron un encuentro muy peleado. La de Gernika se llevó el primer juego (16-21), mientras que la guipuzcoana reaccionó con un arrollador 21-3 en el segundo. Pero la vizcaína llegó más fresca al tercero y ganó el oro (6-11).

Lur Ziarrusta y Mikel Beldarrain

La final individual masculina también estuvo copada por representantes vascos. Mikel Beldarrain y Egoitz Amantegi se jugaron el metal más preciado. El primero firmó un primer set casi perfecto (21-10) y se hizo con el título en un segundo juego más trabajado (21-19). Apenas 45 minutos después de la final individual, Miren Larrarte y Olatz Arrizabalaga saltaron de nuevo a la cancha para disputar la final de dobles femenina ante las hermanas neerlandesas Marrit y Hiske Zeinstra. El cansancio acumulado pasó factura y las holandesas se impusieron (21-14, 21-12).

Las última final fue la de parejas masculina. Lur Ziarrusta y Mikel Beldarrain fueron los elegidos por el seleccionador Ekhi Ziarrusta para medirse a los británicos Luke Thomson y Christian Blackaby. Los vizcaínos tuvieron que sudar para hacerse con el primer set (21-19), pero en el segundo dejaron la presión a un lado y vencieron (21-12) para sumar el cuarto oro del campeonato para la Euskal Selekzioa.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una mujer de 33 años en un accidente entre dos turismos en Lemoa
  2. 2 El restaurante vizcaíno que borda el arroz con almejas, las patas de cerdo y las langostas
  3. 3

    Comienzan dos años clave para relanzar Bilbao y Bizkaia
  4. 4

    La proporción de alumnado «vulnerable» se dispara en todas las zonas escolares de Bizkaia
  5. 5

    «Si veo que tengo razón, ya pueden venir chinos, rusos y americanos que no me van a callar»
  6. 6 Acampar, aparcar y pernoctar no son lo mismo y se diferencian por ley
  7. 7 Cae a un parque infantil de Sondika un camión de bomberos del aeropuerto
  8. 8

    El radar de tramo de Saltacaballo retrasa unos días el comienzo de las multas
  9. 9

    Vuelve la mili, parón económico, auge ultra... ¿Qué le pasa a Alemania?
  10. 10

    Las incógnitas de la muerte de Mati Muñoz: ¿qué pasó en la habitación 107, una discusión o un plan organizado?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Euskadi suma cuatro medallas de oro y tres de plata en el Mundial de wallball de Leeuwarden

Euskadi suma cuatro medallas de oro y tres de plata en el Mundial de wallball de Leeuwarden