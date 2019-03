Elezkano II y Rezusta presentan su candidatura Logran un trabajado triunfo frente a Víctor y Albisu en el Labrit merced a su seguridad y el mayor acierto del delantero vizcaíno JUAN PABLO MARTÍN Domingo, 10 marzo 2019, 00:40

Las posibles dudas que tenían tras una recta final de cuartos inestable y un virus que tuvo que superar entre semana el delantero de Zaratamo las despejaron ayer de golpe. Elezkano II y Rezusta presentaron su candidatura a repetir final del Parejas en el frontón Labrit de Pamplona. Tuvieron que emplearse a fondo hasta la mitad del encuentro, pero recurrieron a su seguridad habitual para sujetar a Víctor y Albisu, y el vizcaíno se encargó de encarrilar el choque en la segunda parte. El primer punto de las semifinales les sabe a gloria, y la abultada diferencia de tantos obtenida es un buen aval en caso de empates.

Los de Baiko Pilota aguantaron e incluso fueron superiores en la primera parte de la contienda, pero no consiguieron sacar el rédito suficiente a su dominio. Albisu dominó su parcela durante muchos minutos, estuvo asentado y le soltó a la pelota con ganas. Mientras el riojano le acompañó, llegaron incluso a estar por delante en el marcador, pero a Víctor se le encogió el brazo a la hora del remate en el peor momento y no supo seleccionar las pelotas para poder hacer daño a los colorados. Cargó demasiado el juego atrás, pero no fue resolutivo en los cuadros a la verdad y por ahí se les comenzó a escapar un choque que tuvo bastante más trabajo que la diferencia final que mostró el marcador.

Los que vistieron de colorado partieron como claros favoritos para la cátedra, pero sus rivales consiguieron que las apuestas se igualaran por las sensaciones que transmitieron en el arranque de la contienda. El zaguero de Ataun era consciente de que tenía que llevar el peso de la pareja y se puso manos a la obra desde el primer momento. Albisu estuvo sólido en su labor y abrió mucho hueco. Víctor no se achicó a pesar de que su primer remate se fue bajo el colchón, y aprovechó bien la circunstancia para poner el ritmo a la contienda y obligar a los de Aspe a defender más que otro cosa. Los colorados llegaron a tener tres tantos de desventaja (2-5), pero siguieron a lo suyo y pronto comenzaron a revertir la situación.

Tras el empate a seis

Elezkano II comenzó a encontrar huecos en el 'txoko' e hizo daño con su volea, y con un tanto de saque puso por delante a su combinación. Albisu no estaba por la labor de que el choque se les escapara y sacó partido a un buen derechazo que llevó el empate a seis al marcador después de 183 pelotazos.

El encuentro se presumía duro, pero comenzó a cambiar a partir de entonces. A Víctor se le fueron un par de remates consecutivos con el gancho, y así comenzó el primer parcial de 6-1 con el que los de Aspe encarrilaron el partido y llegaron al primer descanso obligatorio con bastante mejor estado de ánimo que sus rivales.

Tras la vuelta a la cancha tampoco hubo reacción de los azules, hasta el punto de que solicitaron un descanso con el 14-8 porque veían que el encuentro se les empezaba a escapar. Lograron acortar un par de tantos la diferencia, pero Elezkano II y Rezusta son una pareja que exige mucho por su constancia y compenetración, y en ambos aspectos se basaron para encarrilar el duelo definitivamente. El vizcaíno aprovechó muchas de las ocasiones que dispuso para complicar la vida a sus rivales, sustentado en la solidez que mostró su compañero.

Torneo promoción

El partido del Parejas de promoción con el que se abrió el festival, Agirre y Salaverri superaron (22-8) a Ugalde y Jaunarena, por lo que siguen con opciones de estar en la final a falta de un encuentro. Los de Aspe están fuera al sumar su segunda derrota consecutiva.