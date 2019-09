Bengoetxea VI y Martija imponen su fe en el Adarraga Bengoetxea VI. / Fernando Díaz Sorprenden a Irribarria y Albisu con un juego muy sólido y suman su primer punto en la Feria de San Mateo JUAN PABLO MARTÍN Lunes, 23 septiembre 2019, 01:08

Bengoetxea VI y Martija pudieron con la pegada de Irribarria y Albisu. Los navarros impusieron su fe en el frontón Adarraga de Logroño y sumaron su primer punto en la Feria de San Mateo. El de Leitza sacó su mejor versión para enredar en los cuadros alegres, mientras que su compañero devolvió casi todo lo que le enviaron. La solidez de su juego resultó determinante en muchas fases de la contienda, al igual que la forma de gestionar los momentos decisivos de un encuentro que se endureció con el paso de los minutos.

Les costó entrar en juego porque sus rivales comenzaron a soltarle a la pelota desde el inicio y tuvieron la situación controlada, pero en el momento en que se descuidaron Bengoetxea VI comenzó a aprovechar el saque y la siguiente jugada para ajustar las cosas y agarrarse al encuentro. Así, la diferencia de cinco tantos con la que contaron los colorados en el arranque se esfumó y el encuentro registró un empate a seis, el primero de la media docena que se dieron.

Otro pequeño arreón de los guipuzcoanos, con Irribarria en plan estelar, hizo pensar que iban a ser capaces de encarrilar el choque, pero los errores que cometieron provocaron que todo se volviera a equilibrar y que incluso los azules alcanzaran el ecuador de la contienda por delante (9-11).

A partir de entonces el choque se endureció y los delanteros consiguieron aprovechar las pelotas que tuvieron. En el marcador prácticamente no hubo diferencias para uno y otro lado. Bengoetxea VI y Martija estaban donde querían cuando la contienda llegó a su fase decisiva, mientras que Irribarria y Albisu sabían que no podían descuidarse lo más mínimo si querían alcanzar su objetivo. Fue tras el empate a 18 cuando Bengoetxea VI asumió los riesgos que le caracterizan para sentenciar el choque. No tenía nada que perder y en una situación así el de Leitza puede resultar muy peligroso. Un par de dejadas al ancho le sirvieron para meter más presión a sus rivales, que la acusaron. Cometieron dos errores que sirvieron en bandeja la victoria a los navarros.

Hoy (19.15 horas) se jugará la tercera jornada en la que puede comenzar a esclarecerse el futuro de Víctor y Zabaleta. Se miden a Ezkurdia y Aretxabaleta, y si ganan seguirán con vida, pero una nueva derrota les dejará sin opción alguna.

Mejoría de Peña II

Después de pasar toda la noche del sábado en el hospital de Logroño en el que realizaron distintas pruebas para tratar de conocer el origen de la arritmia que sufrió en el tercer partido de la primera jornada de San Mateo, Jon Ander Peña volvió ayer por la mañana a su domicilio. La dolencia no parece grave pero el pelotari de Tolosa visitará hoy a un cardiólogo para someterse a nuevos test. Hace quince días superó con normalidad una prueba de esfuerzo y le realizaron un electrocardiograma que tampoco registró nada extraño.