Artola vuelve a la final del Manomanista cuatro años después

Quién me iba a decir a mí que volvería a una final del Manomanista, contra el mismo rival y en el frontón Bizkaia? Iñaki Artola ... lanzó la pregunta nada más lograr el billete para su segundo choque cumbre del Manomanista cuatro años después al superar a Iker Larrazabal en el frontón Ogueta de Vitoria. El de Alegia se lo ganó este domingo a pulso, y el día 1 de junio se verá las caras con Jokin Altuna por el título más grande. Aquel encuentro que no pudo jugar por su lesión muscular ha pasado a la historia. El guipuzcoano vuelve a estar a las puertas de la txapela más deseada y ante el rival que quería. Y esta vez terminó sin aparentes problemas físicos.

A punto de cumplir once años como profesional, será su segundo choque cumbre de la temporada después del Parejas. Su oficio se impuso a la juventud del delantero alavés, que terminó fundido tanto física como psicológicamente. El duelo se le hizo excesivamente largo al comprobar que su rival supo explotar mucho mejor sus recursos.

Aguantó hasta el empate a nueve tras un inicio esperanzador en el que sacó bien e incluso sorprendió con un primer disparo al ancho a su oponente. Los errores de Artola le permitieron mantener la cabeza en el luminoso y contar con una ventaja de cinco tantos (2-7) porque su derecha funcionó. Pero el guipuzcoano mantuvo la cabeza fría y comenzó a arrimar mejor la pelota a pared para comenzar a desactivarle. Llegaron sus primeros fallos con la zurda y el de Alegia encontró en el gancho la fórmula para empatar el partido a siete e incluso adelantarse por primera vez.

La tensión era evidente y la dureza de los últimos tantos comenzó a pasar factura. Para el empate a nueve ya se habían cruzado 138 pelotazos. Todavía quedaba un mundo, pero mientras que Artola fue a más, a su rival se le empezó a poner todo cuesta arriba. No estuvo fino en el resto y en un abrir y cerrar de ojos se encontró con cinco tantos en contra porque el paso al frente que dio el colorado fue evidente. Sabía que tenía que aprovechar su oportunidad y lo hizo. Colocó un par de pelotas perfectas en el 'txoko' y otra dejada en el punta a las que Larrazabal prácticamente ni corrió.

Tras el 16-11

Comenzó a acusar el físico y la presión de tener que remontar frente a un oponente más entero y centrado. Quiso terminar los tantos sin madurarlos y las cosas no le salieron. Su fallos le metieron en un laberinto del que no pudo salir mientras que Artola afianzaba sus opciones.

Fue en el 16-11, después de que se cruzaran 23 pelotazos y que pusiera una pelota sin respuesta atrás, cuando el ganador lo vio toda más cerca. Larrazabal tuvo ese tanto en su mano, pero las fuerzas ya no le acompañaban y se vendió en un gancho.

Y ya no levantó cabeza. Lo dejó claro un poco más tarde al cometer una falta en el último saque que realizó en el encuentro. El oxígeno ya no llegaba como es debido al cerebro y su claridad de ideas disminuyó enteros. El peso de ir rezagado en el luminoso tampoco ayudó, y menos que no fuera capaz de exprimir la velocidad que el caracteriza porque las piernas del colorado estaban un punto más frescas.

Artola vio el camino despejado. Tenía el partido en su mano y a su rival muy tocado, por lo que no tardó en ponerle la puntilla. Concentrado afrontó el último tramo del choque con la consistencia que le faltó a su oponente. No tuvo prisa para finalizar el tanto y acertó en la toma de decisiones. El peso de la responsabilidad pudo con el de Olabezar. Su físico no dio para más. Quedó claro en el último tanto en el que dispuso una pelota franca para acabar y ni la vio. En su primer Manomanista llegó hasta la semifinales, un logro al alcance de muy pocos, pero le faltó la experiencia de Artola, que tras ser padre el viernes ya tiene la final que el debía la pelota.