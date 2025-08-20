Artola traza el camino a la final de Bilbao El delantero de Alegia firma un partido muy completo y, junto a un buen Iztueta, supera a Jaka y Mariezkurrena II en el frontón Bizkaia

Artola e Iztueta son los segundos finalistas del Torneo Aste Nagusia de pelota a mano y se jugarán este viernes (18.30 horas) el título frente a Elordi y Zabaleta en el frontón Bizkaia. Los guipuzcoanos sumaron este miércoles mucho como pareja y dejaron sin argumentos a Jaka e Iztueta en un duelo bastante más reñido que el de la primera jornada. El delantero de Alegia trazó el camino hacia el choque cumbre con una gran actuación, y su zaguero aguantó bien atrás a pesar de que no tener el brillo de otras ocasiones. El zaguero de Tolosa firmó una actuación muy sólida y tan solo perdió una pelota en todo el encuentro.

Para el delantero era el segundo enfrentamiento en 48 horas después de regresar de una lesión muscular que le había tenido parado 18 días y superó la prueba con nota. El tiempo recuperación le ha permitido obtener frescura mental y tuvo las ideas muy claras durante todo el choque. Su inspiración a la hora de finalizar también fue sobresaliente.

Jaka y Mariezkurrena II pelearon pero estuvieron algo más inestables que sus oponentes. El de Lizartza se sacó varios ganchos de bella factura, pero en el momento decisivo cayó en la red que le tejió su oponente en los cuadros alegres. El de Berriozar tuvo una bonita pugna en los cuadros largos, pero no pudo quitar protagonismo a Artola.

El duelo tuvo dos fases. En la primera mitad las fuerzas estuvieron bastante más equilibradas y el marcador también. Jaka arrancó especialmente agresivo y las cosas le salieron. Abrió ángulos y Mariezkurrena II dejó un par de acciones destcadas en un pelotazo atrás pegado a pared y una buena dejada al 'txoko' (5-2).

Despertar

Fue a partir de entonces cuando el de Alegia comenzó a despertar y a mostrar el amplio repertorio con el que cuenta a la hora de la finalización. Sin embargo, el luminoso siguió ajustado porque Jaka recogió el guante y no se achicó.

Pero tras el empate a ocho el encuentro comenzó a tener color azul. Atrás las fuerzas siguieron bastante parejas y Artola empezó a reclamar casi todo el protagonismo. Con un primer golpeo profundo se generó varias jugadas de saque-remate entre las que destacó una dejada con la zurda al ancho en el último momento tras amagar que iba a pegar la pelota con la diestra. Su volea funcionó, igual que la dejada.

Con un parcial de 1-8 los azules encarrilaron la contienda y trasladaron toda a presión a sus rivales. Jaka trató de cortar la racha pero sus errores contribuyeron a que la diferencia se ampliara. A estas alturas, Artola ya estaba crecido y mantuvo sus prestaciones. Un gancho suyo tras un saque les colocó a falta de un tanto para la conclusión (11-21). A los colorados no les quedó otra que arriesgar porque el encuentro se le escapaba de las manos. El de Lizartza tiró de orgullo y consiguió reducir la diferencia en cinco tantos con varios tantos brillantes, pero fue demasiado tarde. Artola e Iztueta mantuvieron la serenidad y el delantero puso el broche a su gran actuación con una paradita al 'txoko' (17-22).

En la segunda semifinal del Serie B que abrió el festival la victoria fue para Senar y Morgaetxebarria (10-22). Superaron a Alberdi II y Eskiroz, sustituto de Aranguren, que tuvo una tarde bastante desafortunada. Los que vistieron de azul encarrilaron el encuentro desde los primeros compases merced a la seguridad mostrada por el zaguero vizcaíno y el acierto de su compañero. Jugarán el choque cumbre contra Murua y Bikuña.