Altuna III y Rezusta despiertan a tiempo Rezusta suelta su izquierda ante la mirada de su compañero en el ancho del frontón Santi Brouard de Lekeitio. / ignacio pérez Tras un parcial de 1-10 en el arranque del choque, vieron cómo Elezkano II y Zabaleta reaccionaban, pero son finalistas en el torneo de Lekeitio JUAN PABLO MARTÍN Martes, 3 septiembre 2019, 01:13

Altuna III y Rezusta despertaron a tiempo y jugarán la final del Torneo San Antolín de Lekeitio. Los guipuzcoanos resolvieron su enfrentamiento contra Elezkano II y Zabaleta en los últimos compases, después de contar con un 1-10 a favor. Pero el contundente parcial inicial generó un efecto adormecedor en el delantero de Amezketa que perdió protagonismo y tuvo que ser su compañero, el más regular de la contienda, el que sostuviera a la pareja para que sus rivales no consiguieran completar su remontada. Porque si los que vistieron de azul tuvieron un arranque como hacía tiempo que no se les había visto, los colorados también pero a la inversa. Altuna III y Rezusta entraron mucho más sólidos en el encuentro y casi sin querer se encontraron con un marcador a favor con el que parecía que podían hacer estragos. Con el zaguero de Bergara bien puesto y soltándole a la pelota, su delantero encontró huecos. Y los errores de los colorados les facilitaron las cosas.

Elezkano II y Zabaleta necesitaron 141 pelotazos para encontrarse en la cancha. Hasta entonces el vizcaíno no era capaz de fabricarse huecos y sufrió bastante, mientras que su guardaespaldas estuvo demasiado intermitente. De hecho, los tres primeros tantos que sumaron fueron fallos de sus rivales.

El de Zaratamo consiguió el primero de su cuenta cuando los guipuzcoanos llevaban once, pero consiguió enmendar la situación en la segunda parte del encuentro. Fue cuando Zabaleta encontró la estabilidad necesaria y dejó de perder pelotas. El encuentro entró entonces en otra fase. Fue como si la ventaja adquirida en la primera parte relajara a los azules que vieron como sus oponentes se acercaron de forma peligrosa en el luminoso.

El vizcaíno y el de Etxarren a estas alturas no tenían mucho que perder por lo que siguieron trabajando y se animaron conforme las cosas empezaban a rodar.

Altuna III perdió protagonismo y estuvo más pendiente de defender que de otra cosa, mientras que Rezusta mantuvo el tipo en los cuadros largos. A pesar de todo, los tantos comenzaron a caer del lado contrario porque el de vizcaíno estuvo mucho más activo. No le quedaba otra y decidió probar suerte. Primero se alió con el 'txoko' visto que su gancho no era nada efectivo pero, poco a poco, también mejoró en esa faceta hasta devolverles un parcial de 1-8 que les permitió colocarse a tan sólo cinco tantos de desventaja -14-19-. Vista la inercia de ambas combinaciones hubo quien incluso llegó a pensar que la remontada era posible. A estas alturas el choque los números de Elezkano II ya eran importantes con once tantos en su haber, mientras que los de Altuna III casi eran similares a los de la primera mitad porque su capacidad rematadora se resintió bastante.

Segunda semifinal

A pesar de la notable mejoría de los colorados, su margen de error se redujo conforme llegaban a las postrimerías de la contienda por lo que tuvieron que arriesgar. El vizcaíno lo hizo, pero un dos paredes alto se le fue fuera por poco y supuso el vigésimo tanto para los azules. Sin embargo, todavía tenían que agotar sus opciones y lo hicieron. Zabaleta se sacó un buen derechazo atrás arrimado a pared, y el de Zaratamo otro dos paredes de sotamano con la izquierda que les situaron a cuatro tantos. Fue cuando despertó Altuna III. El de Amezketa olió peligro y se activó para sacarse una paradita al 'txoko' perfecta que no tuvo respuesta. A falta de uno, los azules consiguieron sujetar el choque y amarrarlo poco más tarde.

Hoy (17.00 horas) tendrá lugar la segunda semifinal de la competición con protagonistas de la rama de la empresa Baiko Pilota. Olaizola II y Albisu se enfrentan a Artola e Imaz. El pasado sábado ambas combinaciones protagonizaron la final del Torneo Ciudad de San Sebastián con victoria para los primeros, por lo que el encuentro huele a revancha.