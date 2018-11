Altuna III alcanza por tercera vez la final de la 'jaula' Defenderá el título del Cuatro y Medio tras superar a Bengoetxea VI (22-16) en un partido con momentos brillantes en el que impuso su físico JUAN PABLO MARTÍN Sábado, 3 noviembre 2018, 23:40

Jokin Altuna jugará otra vez la final del torneo Eusko Label del Cuatro y Medio. La tercera. El de Amezketa defenderá el título conquistado la temporada pasada tras explotar su versión estelar ayer en frente a Bengoetxea VI en el frontón Labrit de Pamplona. Le hizo falta casi todo para superar al navarro en una semifinal con momentos brillantes por parte de ambos contendientes. Llevaba tres derrotas consecutivas contra el de Leitza en esta distancia y cambió el rumbo en el mejor momento. En el torneo que más ha tenido que sufrir por culpa de la lesión que padeció en la final de San Mateo, el guipuzcoano explotó su físico para difuminar a su rival en la segunda parte.

No fue fácil. El arranque del de Asegarce resultó espectacular. Estaba tocado por la varita mágica de la inspiración y todo lo que intentaba le salía. Rentabilizó su saque a la perfección porque el resto del de Aspe no fue bueno y consiguió mandar. La pelota le salía con brillo de la mano y abrió huecos como nadie. El contrapié que le endosó en el ancho al de Amezketa en el primer tanto fue sublime, luego llegó un gancho y varias pelotas cruzadas con la zurda. Su juego rozó la perfección.

22 Altuna III Tantos de saque: 0 16 Bengoetxea VI Tantos de saque: 2 Pelotazos 244 Tiempo total 54'50 Parciales 0-4, 1-4, 1-6, 2-6, 2-9, 10-9, 10-11, 12-11, 12-14, 19-14, 19-16, 22-16 Incidencias Lleno en el frontón Labrit. Apuestas A la par con tendencia colorada.

Pero Altuna III todavía tenía mucho que decir. Tuvo que remontar un 2-9 en el luminoso pero sabía que no estaba jugando mal y quería probar si su rival era capaz de mantener su efectividad durante todo el choque. Una chapa de las seis que sumó el navarro a lo largo de la contienda le dio la oportunidad de dar el paso al frente que necesitaba. Su tacada de ocho tantos confirmó que estaba en el buen camino además de darle mucho aire en el luminoso. Llegó a colocarse por primera vez por delante en el 10-9 con otro gancho perfecto.

Tras el empate a 14

A estas alturas de la contienda las fuerzas ya estaban igualadas y el marcador discurrió por el mismo camino. El cuerpo todavía respondía –se habían cruzado 131 pelotazos en el ecuador– y el oxígeno llegaba al cerebro con la suficiente constancia como para que la creatividad de uno y otro pelotari fluyera y el público, que abarrotó las gradas, disfrutara. Un buen golpeo suponía empezar a dominar y el tanto cayera del lado del que lo había propuesto. Fue tras el empate 14 cuando el partido comenzó a tener tono colorado. El fuerte ritmo impuesto hasta entonces comenzó a pasar factura a Bengoetxea VI.

El de Amezketa encarriló el choque con otra tacada de siete tantos que hizo mucho daño a su rival. El de Leitza intentó cortarla pero se volvió a encontrar con la chapa. No pudo. Para entonces el guipuzcoano ya estaba en ebullición. Controlando la situación sobre la cancha y con las ideas bastante más claras a la hora de mover a su oponente y de terminar el tanto.

Su seguridad hizo el resto. Los tres tantos que perdió a lo largo del choque –dos también impactaron en la chapa– hacía tiempo que se le habían olvidado y se creció consciente de que estaba en su mano la victoria. Su decimosexto tanto, muy duro, ratificó sus expectativas. Bengoetxea tuvo que inventarse un resto de aire con la izquierda al ancho para romper la inspiración de su rival, pero para entonces el marcador ya reflejaba un 19-14.

El navarro se la jugó. No le quedaba otra. Trató de recuperar la inspiración del inicio del choque. Arriesgó. Se acercó a tres. Pero la chapa le volvió a jugar otra mala pasada porque tenía el tanto hecho para ponerse a dos y no calculó bien el último pelotazo. En la siguiente acción el cuero impactó en el mismo sitio después de que se jugara un gancho. Altuna III se encontró con facilidades de su rival cuando no las esperaba. Y tras un gancho fuera de Bengoetxea VI pudo levantar los brazos.