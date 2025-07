Orio, tan cerca y a la vez tan lejos

Si una tripulación gana una o dos regatas podría achacarse a un golpe de suerte o al efecto de los intangibles del remo -diferencia de ... calles, cambios en las condiciones marítimas...-, pero cuando los triunfos se repiten en el tiempo como está haciendo Orio tanto en pretemporada como en este arranque de campaña -ha conquistado los tres campeonatos y las dos primeras citas de la Eusko Label Liga- en escenarios y condiciones tan diferentes como ría, mar, regata en línea o contrarreloj, no deja lugar a dudas de que, a día de hoy, está un peldaño por encima del resto de 'gallos'.

Sin embargo, las diferencias que ha obtenido sobre sus rivales, entre los que se encuentran Zierbena, Donostiarra y una Urdaibai que busca reencontrarse a sí misma tras las importantes bajas registradas, no han sido exageradas -tres segundos sobre la 'Torrekua 'en el Provincial y el Autonómico y cinco sobre los 'galipos' en el Nacional y el domingo en Sestao-. Y precisamente a eso se aferran los aspirantes en su intento de echar el lazo a los amarillos.

«Muestra seguridad y no hay duda de que está un punto por encima, pero se les ve a tiro de piedra, no como a la Urdaibai de la campaña pasada que parecía inalcanzable. A poco que los rivales estemos acertados creo que podemos estar ahí. Trabajamos para ello», aseguró el técnico de Zierbena, Dani Pérez, que ha tenido que conformarse con la segunda plaza en las dos jornadas del primer fin de semana liguero. Tan cerca y a la vez tan lejos.

«El sábado un error en el primer largo nos lastró y el domingo en Portugalete la segunda ciaboga nos impidió seguir en la pelea. Pero en ambos casos el equipo ha mostrado personalidad para no venirse abajo y mantener la segunda plaza», detalló. La sensación de que, pese a que las victorias siempre han caído del mismo lado, las diferencias no son tan grandes, no es exclusiva de los contrarios. El propio patrón 'aguilucho', Gorka Aranberri, ya lo reconoció tras vestir el maillot de líder de la Eusko Label Liga en Bilbao.

«Hemos demostrado que podemos andar rápido y asumimos el favoritismo con naturalidad, pero los rivales están más cerca de lo que nos gustaría», avisó. «Hay que seguir por este camino y pulir poco a poco cosas porque hay mucho margen de mejora», concluyó. Lo cierto es que los amarillos han salido victoriosos de las traicioneras aguas de la ría y la presencia del timonel zarauztarra en la popa de la 'San Nikolas' es un punto más a su favor en las regatas de mar que están por llegar.

Citas con mucha miga

Aranberri ha demostrado ser un maestro en el arte de surfear las olas, por lo que la Bandera Fabrika del próximo sábado en La Concha y la Ikurriña Petronor del domingo en Zierbena sin ir más lejos, dos escenarios con mucha miga dependiendo de las condiciones meteorológicas y marítimas, pueden dar un nuevo impulso a los oriotarras. Sin olvidar el valor psicológico que tendría sumar el pleno de victorias en casa de dos de sus rivales directos, Donostiarra y Zierbena.

De momento Urdaibai, cuarto en discordia, prefiere centrarse en «mejorar día a día para encontrar nuestro sitio. Eso sí, sin dejar de mirar hacia arriba», aseguró su técnico, Jon Salsamendi. El primer paso es ser regulares. El sábado, la 'Bou Bizkaia' estuvo lejos de la cabeza -21 segundos-, pero su reacción pocas horas después en Portugalete en unas condiciones poco propicias «ayuda en ese crecimiento». Por el camino han debutado ya en la ACT dos jóvenes como el patrón Aitor Gondra y el remero Imanol Caruezo que venían de la ARC 2.

«Son el ejemplo para que muchos otros chavales de Bermeo que están en otros equipos se animen a probar porque, aunque no lo crean, pueden tener sitio en una plantilla que aspira a ganar. El remo es un deporte de equipo», resaltó el oriotarra. «Esto no lo digo obligado por la nueva normativa, en mi anterior etapa en Urdaibai también fue así y tuvimos una trainera B en el agua», zanjó.