Marc Márquez se lleva la pole en Hungría sin oposición Octava pole del año para el líder de MotoGP que se quedó sin rival con la caída de Pedro Acosta nada más empezar la Q2. Pinchazo de sus rivales por el título, Álex Márquez (11º) y Pecco Bagnaia (15º)

Jesús Gutiérrez Sábado, 23 de agosto 2025, 13:55

La mañana del sábado al sprint en MotoGP arrancó con los habituales treinta minutos de entrenamientos libres, que en un circuito nuevo como el de Balaton Park, son siempre muy útiles para poner a punto las mecánicas y seguir familiarizándose con el trazado. Un entrenamiento que volvió a brindar un mano a mano entre Márquez y Acosta que, cómo anécdota, se encontraron en la curva 1 del circuito en el inicio de la estuvieron a punto de tocarse. Luego en la pista, el catalán superó al murciano por un escaso margen de 8 milésimas, pero ambos partían como favoritos para logra la pole en la Q2.

Antes de esos 15 minutos definitivos de lucha contra el crono, se vivió una Q1 con pilotos fuertes que el viernes no lograron estar entre los diez mejores tiempos, entre ellos, el bicampeón Pecco Bagnaia que en el libre de la mañana solo había podido ser 18º y no se intuía mejora por su parte. Así que iba a ser una de las repescas más duras y apretadas de la temporada. Y también con más incertidumbre.

El que no quiso meterse en ningún problema desde el inicio fue Marco Bezzecchi, que ya con su primera goma bajó al 1'36 (la primera vez en el fin de semana) y prácticamente se aseguraba una de las dos plazas en la Q2. Con ese primer neumático, el único que no hizo un tiempo legal fue el propio Bagnaia, que se la iba a jugar a solo una bala.

Sin embargo, con su segundo juego tampoco se mostró lo suficientemente rápido y por primera vez esta temporada se quedaba fuera de la lucha por la pole. Ese segundo billete para la Q2 se lo iban a jugar entre Binder y Di Giannantonio, con tal igualdad que ambos calcaron el tiempo a la milésima y fue para el italiano porque el reglamento dice que en caso de igualdad decide el segundo mejor tiempo de cada uno.

De esta forma, dos italianos pasaban a la Q2 (Bezzecchi y Di Giannantonio), mientras que Binder abrirá la quinta fila, junto a Jack Miller y Pecco Bagnaia, que partirá 15º. Una fila por detrás, los españoles Raúl Fernández y Jorge Martín, 16º y 17º respectivamente, y desde la última línea lo hará Álex Rins, 20º.

Márquez se queda sin rival

El esperado mano a mano entre Márquez y Acosta se diluyó a las primeras de cambio cuando el murciano se fue al suelo en su primer ataque al crono, destrozando su moto y provocando la primera de las banderas amarillas de la sesión. Aunque le dio tiempo a volver a boxes y salir con su segunda KTM, ahí se le esfumaron sus opciones de pole ya que tuvo que hacer una vuelta de seguridad para tener al menos un tiempo y se quedó muy lejos de la primera fila de parrilla.

El que no falló fue el líder de MotoGP que desde el primer momento se puso en cabeza con un tiempo que una primera vuelta que le habría dado la pole. Y no se conformó con eso, ya que aún mejoró más con el segundo juego de neumáticos, parando el crono en 1'36.518 y estableciendo el récord absoluto de Balaton Park. «Hoy hemos dado un paso adelante en el 'time attack'. Ayer no me encontraba cómodo en una vuelta rápida, así que me había puesto el objetivo de lograr la primera fila», comentaba el de Cervera nada más bajarse de la moto. «Espero un sprint rápido, hay que aprovechar que nuestro principal rival sale detrás y tendrá que adelantar, aunque también espero un Bezzecchi rápido», explicaba.

Y es que el de Aprilia volvió a sorprender con una segunda posición viniendo de la Q1, lo mismo que hizo Di Giannantonio, que cerrará la primera fila de parrilla. Ambos se habían clasificado a la Q2 desde la repesca y con un juego menos de neumáticos y un solo intento, lograron clavar su giro.

Otros dos italianos partirán desde la segunda fila, Enea Bastianini y Franco Morbidelli, junto al francés Fabio Quartararo. Mientras que Pedro Acosta abrirá la tercera fila, séptimo, acompañado del otro murciano de MotoGP, Fermín Aldeguer y Luca Marini, mientras que la cuarta fila estará repleta de españoles, con Joan Mir, Álex Márquez y Pol Espargaró, que acabó por los suelos en su último intento de vuelta rápido. Por cierto, que el pequeño de los Márquez, segundo clasificado en el Mundial, arrastra una penalización de tres posiciones en la parrilla por un incidente en los entrenamientos del viernes; que cumplirá en la carrera del domingo.