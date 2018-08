GP Gran Bretaña Jorge Lorenzo: «Espero que Dirección de Carrera piense en nosotros» Jorge Lorenzo en el box de Silverstone / AFP El piloto mallorquín sumó en Silverstone su segunda pole con Ducati y mejoró sus sensaciones en la pista con respecto al viernes BORJA GONZÁLEZ Silverstone (Gran Bretaña) Sábado, 25 agosto 2018, 21:02

Otra prueba de la mejoría de Jorge Lorenzo con la Ducati: lograr hacer una pole con la pista en condiciones mixtas, ni seca ni mojada, algo que al mallorquín se le había atragantado en los últimos años.

- ¿Qué le parecen los cambios de horarios?

Es una gran sorpresa porque cambia los planes del todo. Esperemos que acierten y que sea el horario menos peligroso para competir.

- Pero dan lluvia toda la mañana...

Pues habrá que estar atentos en ese sector 2 y a nivel de Dirección de Carrera que tomen la mejor decisión.

- Fue uno de los involucrados en ese incidente del cuarto libre en la curva 7. ¿Cómo lo vivió?

Creo que fui el segundo en irme fuera detrás de Rins. Por suerte ralenticé un poco antes que algún otro piloto, cuando miré a lo lejos vi que la pista cambiaba completamente y que había mucha cantidad de agua. Entonces empecé a frenar pero ya me encontraba en la zona de 'aquaplanning' y la moto se empezaba a cerrar de delante y no se cerraba. Por suerte pude cerrarla in extremis antes de llegar a la grava. No iba muy rápido y pude parar antes del muro.

- Hay compañeros suyos que dicen que no se puede correr en estas condiciones.

Es que se hacen charcos muy grandes en ese sector. Cuando salí de boxes el grip y el agua parecía normal, pero al llegar a esa zona de cuarta o quinta marcha, todo empezó a cambiar… No creo que sea cuestión de cantidad de agua, porque tampoco ha llovido tanto como para tener ese problema. Ya en 2011 y 2015 corrimos con agua aquí y no hubo ningún problema. Yo creo que es un problema de drenaje del nuevo asfalto, que en esa zona no drena bien.

- ¿Y si mañana llueve fuerte como ha llovido en el FP4?

Si se decide correr saldremos, pero no creo que sea lo más inteligente y será prácticamente imposible estar encima de la moto toda la carrera. No creo que Dirección de Carrera nos haga correr en esas condiciones. Espero que piense en nosotros, con la seguridad como prioridad.

- Cambiando a la acción en pista, ha logrado la pole en agua y se le ha visto más consistente en seco.

Aquí con condiciones frías y pista muy bacheada he sufrido un poco más que Dovi, por ejemplo. He tenido que cambiar la puesta a punto en general para encontrarme a gusto, pero ya en el último entrenamiento libre fui rápido y me encontraba bien en seco. Pero parece que la carrera no será en seco…

- Las condiciones mixtas que siempre teme se le han dado bien hoy, ¿no?

En realidad sufro cuando vamos con slicks y la pista está húmeda. Esa es una condición donde tienes que competir sí o sí en MotoGP, algo que no sucedía antes, con lo cual con este tipo de motos tienes que ser muy sensible y cauteloso, porque el margen de error es muy pequeño y puedes volar por los aires. Me sucedió muchas veces en el pasado, recuerdo Valencia 2012 o Misano 2015, donde me hice bastante daño, y suelo pecar un poco de conservador. Pero en cuanto yo me siento seguro con los neumáticos de agua no hay problema.