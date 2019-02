McLaren Sainz: «No sería ni un fracaso ni una decepción no puntuar en Australia» El piloto español de Fórmula 1, Carlos Sainz. / Javier Lizón (EFE) El piloto español de Fórmula 1 acudió a la presentación de la nueva temporada del canal Movistar F1, allí ha hablado sobre lo que espera en este año nuevo de competición EFE Lunes, 25 febrero 2019, 16:11

Carlos Sainz, piloto español de Fórmula 1 que correrá con la escudería McLaren, consideró que no sería un fracaso salir sin puntuar de la primera prueba del año que tendrá lugar en Australia.

«No sería ningún fracaso ni ninguna decepción, sería un punto de partida normal. Puede ser que no puntuemos en la primera carrera, no hay que negarlo. No sería un fracaso, sería un punto de partida. Lo que querría decir es que en Abu Dhabi hay que intentar acabar puntuando«, agregó.

Sainz acudió a la presentación de la nueva temporada en el canal Movistar F1 y allí aseguró que no siente una mayor presión por ser el único español que estará este curso en la parrilla tras la salida de Fernando Alonso.

«No entiendo por qué tendría que sentir presión. Cuando nos subimos al coche no estamos pensando que todo el país espera que hagamos una calificación buena. Yo lo hago encantado por el país y por los aficionados pero mi objetivo personal es ser algún día campeón del mundo, ser el mejor piloto posible dentro de mis posibilidades«, expresó.

Sobre el asturiano, afirmó que no sabe cuándo irá a probar el nuevo coche de McLaren y reconoció que le echará de menos: «Le voy a echar de menos siempre en la Fórmula 1. McLaren espero que no tanto porque para eso me tienen a mi».

«He estado en contacto con Fernando pero no para hablar de cuándo se une al equipo. Hemos hablado de probar algún coche en hielo, de hacer un poco de karting... pero no hemos hablado de cuándo se va a unir. Lo sabrá más la dirección, que estará en negociaciones con él, planificando la agenda. Ahí me pillas«, señaló.

Asimismo aseguró que no sabe en qué situación se encuentran con respecto al resto y se refirió a la mejora de las prestaciones con respecto a los tests invernales de otros años: «No era difícil pero hay que hacerlo y para que suceda tiene que haber un cambio de mentalidad y filosofía, un 'reset', un aprendizaje, una autocrítica... eso es lo que hubo en McLaren el año pasado».

«Por eso se llegó a estos tests mucho mejor preparados. El primer día dimos ciento veinte vueltas, que últimamente solo lo hacen Ferrari, Red Bull y Mercedes. Es una buena señal. No sé cuánto tardará el proyecto en llegar a dónde queremos llegar, pero por lo menos ya ha empezado«, dijo.

El español se siente 'cómodo' y valora positivamente que se le tenga en cuenta: «Como piloto te hace sentirte cómodo y confiado. También escucho mucho lo que me dicen ellos, lo que se puede mejorar. Hay una relación muy abierta y muy constructiva para llevar al equipo todos juntos adelante.«

Preguntado acerca de con qué se daría por satisfecho a final de campaña, indicó: «Esa respuesta va a depender mucho de la primera carrera. En esa carrera el equipo y el coche estarán en una posición y a mi me gustaría ver en esas 21 carreras un progreso claro del equipo hacia adelante».

En cuanto al que será su compañero, Lando Norris, comentó: «No le veo nada a Norris de momento porque no hemos trabajado bajo presión, bajo clasificación, en carrera. Tampoco los pilotos nos ponemos a ver dónde se puede sacar juego. Es centrarte en ti mismo, hacer la mejor carrera que sabes y fuera«.

Por otro lado explicó cómo fue el incendio que se vivió días atrás en el box de McLaren: «Fue muy pequeño, un susto mínimo y consiguieron apagarlo rápidamente. Hubo mini quemaduras en los brazos de algunos mecánicos que ayudaron a apagarlos. Pero ni el coche esta dañado ni los mecánicos tampoco. Fue un susto, a nadie le hace gracia a que haya un incendio. Pero fue mínimo«.