El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fernando Alonso. EP
Análisis

La profética mala suerte de Fernando Alonso

De los dos abandonos que hubo en Monza, uno fue suyo en parte por su culpa pero también por un Aston Martin que falla donde nadie más lo hace

David Sánchez de Castro

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:23

El circuito de Monza, antaño, era de esos que llamaban 'matacoches'. Las características del legendario trazado italiano obligaban a forzar al límite los motores, tanto ... en cuanto las dos largas rectas, especialmente la principal, exprimían las unidades de potencia al límite. Hablamos de hace varias décadas, cuando la electrificación en el automovilismo y en la automoción era poco más que un frívolo capricho de una pequeña élite. Entonces, lo habitual o al menos lo razonablemente previsible es que se produjera un abandono en el GP de Italia porque el motor decía basta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ministerio calcula que el tren Bilbao-Castro cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  2. 2 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la Vuelta
  3. 3 Nico Williams se lesiona en un recital histórico de la selección
  4. 4 El mapa de la despoblación en Bizkaia. Consulta aquí tu municipio
  5. 5

    «En Bilbao tenemos que vender caro para poder ganar dinero»
  6. 6

    Detenidos dos hombres en Bilbao por abusar de una mujer que dormía en una nave abandonada
  7. 7

    El peronismo arrolla a Milei en Buenos Aires
  8. 8

    Los cachorros con los que cuenta Valverde para cubrir el hueco de Laporte el Athletic
  9. 9 Cambio radical del tiempo en Bizkaia para la próxima semana
  10. 10

    Trump convoca a los líderes europeos en Washington y declara que no está «contento» con Putin

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La profética mala suerte de Fernando Alonso

La profética mala suerte de Fernando Alonso