El patrón de Orio, Gorka Aranberri, ondea la Bandera de Bueu en el barco de la organización. Aitor Arrizabalaga / ACT

Zierbena aprieta pero no alcanza a Orio en Bueu

Los amarillos suman su decimotercer triunfo liguero ante un bote 'galipo' que ha dado un paso al frente

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Sábado, 30 de agosto 2025, 22:19

El último fin de semana previo a la Bandera de La Concha suele ser propicio para que los cazadores de banderas más avispados sumen alguna ... pieza. Los favoritos habitualmente prefieren nadar y guardar la ropa pensando en la bahía donostiarra y toca estar atentos. Si a eso sumamos que en este caso la Eusko Label Liga recala en Galicia, territorio propenso a las embocadas, y que ayer en Pontevedra el viento azotó de lo lindo tenemos el caldo de cultivo idóneo para que salte la liebre.

