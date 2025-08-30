Zierbena aprieta pero no alcanza a Orio en Bueu

El último fin de semana previo a la Bandera de La Concha suele ser propicio para que los cazadores de banderas más avispados sumen alguna ... pieza. Los favoritos habitualmente prefieren nadar y guardar la ropa pensando en la bahía donostiarra y toca estar atentos. Si a eso sumamos que en este caso la Eusko Label Liga recala en Galicia, territorio propenso a las embocadas, y que ayer en Pontevedra el viento azotó de lo lindo tenemos el caldo de cultivo idóneo para que salte la liebre.

Pero con Orio empecinado en batir el récord de 14 banderas de Urdaibai logrado el verano pasado esa teoría se cae por su propio peso. Los 'aguiluchos' no están dispuestos a bajar la guardia. Y menos, teniendo en cuenta que están ante la oportunidad de dejar hoy mismo (12.20 horas) sentenciado el título -sería el segundo de su historia- en aguas de La Coruña. Resultado: La 'San Nikolas' sumó en Bueu su decimotercer triunfo del curso contando los dos asaltos de Zarautz, para un total de 12 ikurriñas conquistadas. Restan tres pruebas puntuables contando la Bandeira de Ares de este mediodía por lo que los hombres de Iker Zabala necesitan hacer pleno para alcanzar la meta.

Ayer, la 'San Nikolas' volvió a decantar la balanza a su favor, pero a diferencia de lo que sucedía hace veinte días, Zierbena ha dado un paso al frente y pisa los talones al plantel amarillo. Con Eolo azotando con rachas de más de 35 kilómetros por hora en algunos momentos, ambos contendientes saltaron a escena en la tanda de honor -Urdaibai y Donostiarra les acompañaron-, con el 20.43.52 realizado por Getaria minutos antes marcado a fuego y rezando para que el viento no fuera a más.

Éxito Los 'aguiluchos', que tienen 28 puntos de ventaja, pueden sellar hoy el título liguero en Ares

El triunfo del pasado domingo en Getaria ha sido un bálsamo revitalizador para los 'galipos'. Su técnico, Dani Pérez, reclamaba al equipo cabeza en el tú a tú para no descomponerse y parece que el resultado cosechado en la cuna de Juan Sebastián Elcano ha ayudado a conseguirlo. Los patroneados por Aitor Lazkano remaron por la calle cuatro, babor-estribor con Orio, y salieron convencidos de repetir la jugada, solo que esta vez no alcanzó para volver a ganar. La lectura de la regata, sin embargo, como recalcaba de manera machacona el timonel de los vizcaínos a los suyos en regata es: «Estamos ahí, estamos ahí».

En el largo inaugural, ambos trasatlánticos se alternaron en cabeza, aunque sin alardes. La máxima renta fue de dos segundos para los patroneados por Gorka Aranberri, que quedaron reducidos a la mínima expresión en la maniobra. Urdaibai -baliza uno- y, sobre todo Donostiarra -boya dos- quedaban ya fuera de la lucha por el premio gordo. A la vuelta, con el viento en contra, las tripulaciones se vieron obligadas a echar el resto, aunque siendo conscientes de que había que economizar para no quedarse sin gasolina para el final.

En el arranque del segundo largo, los 'galipos' llegaron a abrir casi un bote de ventaja, que la 'San Nikolas' recortó para llegar prácticamente a la par a mitad de recorrido. Acción-reacción. Ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder y también salieron de la última maniobra con todo por decidir -un segundo entre ambos, según el GPS-.

Otra prueba de fuego

«Estamos ahí, estamos ahí», repetía Lazkano a la tropa 'galipa', pero Orio metió una marcha más en el arranque del largo final y en dos minutos consiguió un tesoro de tres segundos que resultó clave. Pese a que Zierbena no se descompuso y siguió apretando, la bandera voló al zurrón oriotarra por menos de una trainera. Ambos equipos bajaron de los 20 minutos, algo que a la vista de las condiciones reinantes es un dato a tener en cuenta. Urdaibai se alzó con la tercera plaza a 19, mientras que Donostiarra, cuarta, perdió la friolera de 41.

Y si por arriba el título está sentenciado también parece estarlo el descenso directo para Cabo Cruz. Kaiku llega hoy a la Bandeira Concello de Ares, donde se producirá el corte, con 12 puntos de ventaja sobre los de Boiro por lo que los sestaotarras se han ganado el comodín del play-off de ascensos y descensos en Bermeo y Portugalete el 20 y 21 de septiembre. La 'Bizkaitarra' estuvo en la pelea por la segunda plaza de la primera tanda hasta el largo final, pero no consiguió superar finalmente a la 'Santa Olalla'. El triunfo parcial en la serie fue para Ondarroa con autoridad.

A las tripulaciones de la Eusko Label Liga les espera esta mañana una nueva prueba de fuego en aguas coruñesas. De cumplirse las previsiones, tendrán que hacer frente a rachas de viento por encima de los 40 kilómetros por hora que pueden marcar el resultado final de la prueba.