El vizcaíno Mikel Erdozain, con un 75% de discapacidad, pulveriza dos récords nacionales en natación paralímpica

Nuevo hito en la corta pero fructífera trayectoria de Mikel Erdozain. El nadador vizcaíno ha conseguido este fin de semana batir dos récords de España ... en categoría S2, la correspondiente a aquellos deportistas con mayor afectación física. El joven de Leioa, de 22 años, ha pulverizado los registros del 200 espalda y 200 libres en su modalidad. Supone un paso más en una carrera que coge velocidad de crucero ya que en 2024, en su primer año como atleta internacional, logró acudir a los Juegos Paralímpicos de París.

Erdozain ha logrado estos dos récords en la segunda jornada de la Liga AXA de Natación Paralímpica celebrada en Palma, donde la guipuzcoana Nahia Zudaire se proclamó campeona en la clasificación general tras brillar en 50, 100 y 200 braza, 50 espalda y 200 estilos. En los 200 libres Erdozain se ha superado a sí mismo. Y es que hace apenas dos semanas el vizcaíno, amparado por Basque Team, ya tocó la campana para celebrar su récord de España en la misma prueba de los Campeonatos de Euskadi, en Vitoria. Entonces también mejoró la anterior plusmarca, la que consiguió en la gran cita de la capital francesa. Por tanto es el tercer récord consecutivo que consigue un deportista con un futuro prometedor en la piscina.

El joven del club Erandio Baitan llegó a la natación tras practicar diversas modalidades deportivas: tenis de mesa, escalada en rocódromo, ajedrez (campeón de Euskadi por equipos), surf, y boccia donde fue oro en el campeonato de España categoría jóvenes. Erdozain nació con tetraparesia espástica distónica y discinesia, esto es movimientos involuntarios de las extremidades, el tronco o la cara, como consecuencia de la falta de oxígeno durante el parto por una vuelta de cordón umbilical.

«Tengo un 75% de discapacidad, con problemas para mantener el equilibrio. Cualquier actividad cotidiana me supone más esfuerzo, como vestirme, ducharme, comer, hablar o estudiar. Sin embargo, soy bastante autónomo, voy lento, pero seguro», explicó hace unos meses en unas declaraciones recogidas por la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC) y utilizadas en la web del Ayuntamiento de Sangüesa, localidad navarra a la que acude desde que era niño. En su río y pantano comenzó a relacionarse con el medio acuático. «Mis amigos maquinaban estrategias para que nunca me quedara atrás. Si iban en piragua o se tiraban desde lo alto de la presa, yo también lo hacía, ante la mirada aterrorizada de mis padres. Incluso me montaban en la parte trasera de sus bicicletas».

Erdozain, que terminó el Grado Superior de Administración y Documentación Sanitaria y ahora está preparando unas oposiciones, explica así su niñez. «Sufrí todo tipo de instrumentos de tortura -ríe- como el bipedestador, los lechos posturales o las férulas. A los 11 años me hicieron una operación de fibrotomía, que junto a las sesiones de fisioterapia, me ayudaron a tener una mejor marcha y equilibrio. Empecé a caminar por el hogar sujetándome a lo que encontraba a mi alrededor, a costa de pegarme tortas. Ahora me muevo con andador, pero para largas distancias utilizo una silla eléctrica».

Satisfacción «enorme»

Natalia Folgado, su descubridora y entrenadora, apostó por él pese a que al principio Erdozain sufría para flotar debido a su parálisis cerebral. No se rindió jamás, comenzó a destacar en campeonatos y así logró la marca necesaria para acudir a los Juegos de París. «Cuando las cosas cuestan tanto en conseguirse, la satisfacción es enorme. Por no hablar de la libertad que siento nadando sin necesidad de llevar manguitos o de los beneficios tanto físicos como psicológicos que me aporta. La natación me ha ayudado a desarrollar musculatura y a mejorar la postura de la espalda».

En París participó en el 200 libre, la prueba en la que ya ha batido tres veces el récord de España, y en los 50 y 100 espalda. En ninguna de ellas logró acceder a la final y ya trabaja para la cita de Los Ángeles de 2028. Se inició en 2017 en la Deportiva Náutica Portugalete de la mano de Natalia Folgado pero tras la pandemia la sección adaptada desapareció. Después se unió al recién creado club Erandio Baitan. El Comité Paralímpico Internacional le invitó en abril al Campeonato de Europa en Madeira (Portugal), donde accedió a tres finales (dos quintos puestos y un sexto).