Una tabla de surf vasca aspira a ser la mejor del mundo en 2018 El surfista profesional y responsable de calidad de Pukas, Odei Collazo, posa con el modelo presentado al certamen. / Efe Se trata de un diseño de la firma guipuzcoana Pukas, a la que hace 18 meses se le quemó su nave de Oiartzun EL CORREO Martes, 5 febrero 2019, 19:07

La mejor tabla de surf de 2018 podría ser vasca. La empresa vasca Pukas aspira a recibir el título este miércoles en una gala organizada por el medio especializado 'Stab'. La tabla se llama 'Pukas tasty treat' y es la única de origen europeo de las tres finalistas de las tres finalistas. Las otras dos son la estadounidense Channel Island y la australiana DHD.

Llegar hasta aquí no ha sido fácil para la firma vasca, que cuenta con una amplia experiencia en el mundo del surf. En el camino ha tenido que competir con once tablas más que fueron cayendo una por una en lo que los organizadores llaman 'catas a ciegas'. En cada edición de este premio -van ya catorce-, un surfista de reconocido prestigio es el encargado de elegir la mejor de ellas. Todas son blancas y no tienen logotipo para garantizar las imparcialidad. Además, la identidad del probador también es desconocida para las marcas participantes. Solo saben datos como su peso, su altura y el lugar donde serán probadas.

Este año, los datos del misterioso jurado eran que pesaba 80 kilos y medía 1,77 metros -ahora ya se ha sabido su identidad, claro. Se trata del tres veces campeón del mundo Mick Fanning-. También se dio a conocer el tipo de ola sobre la que se deslizaría y que los materiales utilizados en la tabla debían ser «ecológicos». Con esta información, Pukas, originaria de Gipuzkoa, encargó el diseño al francés Axel Lorentz.

Aunque todavía falta saber si la tabla vasca se llevará la medalla de oro, los responsables de la misma ya están muy contentos. «A nosotros, que somos muy puristas, nos da muchísima credibilidad porque en Europa nos cuesta ganárnosla en este sector», señala Jaime Azpiroz, responsable de producto de la firma. Y es algo que llega en un momento delicado porque hace tan solo 18 meses un incendio destruyó su fábrica de Oiartzun. En los próximos meses esperan poder abrir su nueva factoría en Zarautz.

Con la vista puesta en Tokio

Azpiroz también reconoce que ganar este premio «supondría un reconocimiento a nivel internacional», convencido de que sus creaciones «funcionan al mas alto nivel de exigencia en competición». Un dato que ya se pudo constatar en el último campeonato de grandes olas de Nazaré (Portugal), donde el primer y tercer clasificados montaron tablas de Pukas pocas fechas después de que la empresa guipuzcoana, que lleva el nombre de una concha hawaiana utilizada por los 'surfers' para hacer collares, ganara el premio Land Rover Born Award 2018 en Milán con una plataforma para olas gigantes.

Son unos datos que, a juicio de Azpiroz, avalan a esta empresa familiar como una «opción de alto rendimiento» con el horizonte puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde sus planchas podrían ser «una buena opción» para los participantes. Con esta misma ilusión, varios miembros de Pukas, entre ellos sus socios fundadores y dueños, Miguel y Marian Azpiroz, se han desplazado ya a Australia junto a su responsable de comunicación, Adur Letamendia, para estar presentes en la gala, donde contarán con el apoyo de la piragüista guipuzcoana Maialen Chourraut.