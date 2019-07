Sopela acoge a más de 70 surfistas adaptados internacionales E.C. La primera edición del Campeonato Internacional de Surf Adaptado de Euskadi se celebrará este fin de semana en la playa de Arrietara LUIS CALABOR NÚÑEZ Miércoles, 10 julio 2019, 16:31

Más de 70 surfistas adaptados internacionales disputarán la primera edición del Campeonato Internacional de Surf Adaptado de Euskadi, que tendrá lugar en la playa de Arrietara, en Sopela, a partir de este fin de semana. Se suman a los 56 competidores locales que de momento se han inscrito. Organizado por la escuela Pukas Peña Txuri, el evento contará con la presencia de deportistas de países como Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. «Después de realizar muchos torneos con el club, se nos ocurrió realizar un campeonato para personas con discapacidad. Recibimos mucho feedback, incluso de lugares como Sudáfrica», explicó Aritza Saratxaga, director deportivo de Peña Txuri, durante la presentación. La estructura de la contienda nace inspirada en otros torneos desarrollados en Hawai y Costa Rica, además del Mundial celebrado en California. «Hemos visto la dinámica de varios campeonatos y queríamos traerla aquí», afirmó Albin Bayona, surfista.

Nombres ilustres de la disciplina competirán en el certamen. En la categoría masculina destaca Bruno Hansen, tres veces campeón del mundo, mientras que en la femenina la presencia más relevante es la de la americana Ann Yoshida. Para Carlos Sergio, asesor deportivo que colabora en la realización del evento, el adjetivo de «adaptado» no es necesario por el nivel de los aspirantes. «Es todo un espectáculo deportivo», añadió.

«Es toda una liberación para nosotros»

Para Haiman del Pozo, surfista adaptado, el límite de estos deportistas se encuentra «en sus cabezas». Está seguro que con «esfuerzo» pueden llegar al nivel «de la gente de a pie». El surf ha sido una parte importante en su vida, como explicó en el acto de presentación: «Lo descubrí hace cuatro años por medio de amigos. La primera experiencia fue mala porque no estaba acostumbrado, pero ahora me supone toda una liberación». Las personas no iniciadas en el surf, pero que estén interesadas en probar a competir, podrán hacerlo en un turno de hora y media destinado a ellos el sábado, con la posiblidad de apuntarse más adelante a la sescuela Peña Txuri.

La recaudación para los premios es de 17.000 euros, de manera igualitaria entre hombres y mujeres. Habrá hasta ocho categorías en las que se dividirán los surfistas. El ganador de cada grupo recibirá 600 euros, mientras que el segundo y el tercero serán recompensados con 300 y 200, respectivamente. El plan comienza el viernes 12, con la recepción del Ayuntamiento de Sopela en la Kurtzio Kultur Etxea. No será hasta el sábado cuando comience la acción: de 08.00 a 20.00 los participantes competirán en su categoría, mientras que los galardones se repartirán en la tarde del domingo 14.