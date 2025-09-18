El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sydney McLaughlin se asombra de la marca que acaba de realizar en la final de 400 metros. EFE

Sólo Marita Koch resiste ante Sydney McLaughlin

La vallista estadounidense también reina en los 400 metros lisos y se queda a 18 centésimas del récord del mundo que estableció la alemana en 1985 tras una final espectacular

Igor Barcia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 16:01

Reina sobre las vallas y reina en lisos. Hace un año, Sydney McLaughlin rompía en pedazos el récord del mundo de 400 metros vallas en ... la final de los Juegos Olímpicos de París y este periódico tituló la crónica 'El privilegio de ver volar a McLaughlin'. Hoy ese privilegio se extiende a verla deslizarse sobre la pista de Tokio para ganar el título mundial en 400 metros lisos, bajar de los 48 segundos y con 47.78 hacer la segunda marca de todos los tiempos. Eso sí, acostumbrada a no tener rivales, la estadounidense se ha encontrado dos en la pista del Estadio Nacional. Una de hace 40 años, un nuevo reto para que Sydney siga queriendo hacer historia. En 1985 Marita Koch estableció un 47.60 que desde entonces permanece inalterable en el tiempo e inalcanzable para el resto de atletas que han ido pasando por la carrera de la vuelta a la pista. Pero ojo, porque tras lo visto en Tokio, McLaughlin puede proponerse ese reto, teniendo en cuenta la marca que ha realizado y que la pista estaba mojada. 18 centésimas le separan de tener las dos plusmarcas mundiales, la de 400 metros vallas y la de 400 metros lisos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un fondo inversor levantará un hotel en Mazarredo y obligará a desalojar 240 oficinas
  2. 2 El respeto de Zubimendi a San Mamés que caló en el vestuario del Arsenal
  3. 3 La Federación vasca reconoce que está trabajando en un partido contra Palestina aunque «es muy complejo»
  4. 4

    Obligan a un policía de Bilbao a volver a trabajar con la jefa a la que denunció por acoso laboral
  5. 5 Una empleada de hogar sin papeles es despedida en Bizkaia por faltar al trabajo tras una operación de apendicitis
  6. 6 Homenaje en Bilbao a los ocho vascos asesinados por yihadistas
  7. 7

    Muere una turista vasca en un accidente de bicicleta en Ecuador
  8. 8

    ¿Hasta cuánto puede crecer San Mamés?
  9. 9

    Manex Lozano, el delantero que brilló en la Youth League y llama a la puerta del Athletic
  10. 10 El conmovedor mensaje de Bárbara Goenaga a Borja Sémper en su lucha contra el cáncer: «Aunque se vea raro, es el chico más guapo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sólo Marita Koch resiste ante Sydney McLaughlin

Sólo Marita Koch resiste ante Sydney McLaughlin