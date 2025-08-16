Sigue en directo la primera jornada de la Bandera de Zarautz

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Sábado, 16 de agosto 2025, 17:23

17:38

La segunda tanda enfrentará a Orio por la calle uno, Tolosaldea por la dos, Zumaia por la tres y Arraun Lagunak por la cuatro.

17:37

Victoria parcial para Donostiarra por delante de Astillero, Hondarribia e Hibaika. El descenso se calienta.

17:33

Donostiarra cuenta con un bote de ventaja sobre Astillero a mitad del segundo y definitivo largo.

17:30

Donostiarra y Astillero mandan.

17:25

Las cuatro contendientes ya están en marcha.

17:25

En juego en esta serie el descenso directo y el play-off. Máxima igualdad en la zona baja de la tabla.

17:24

Las tripulaciones de la primera tanda femenina ya están en las balizas. Por la calle uno remará Donostiarra, por la dos Hibaika, por la tres Astillero y por la cuatro Hondarribia.

17:24

Arratsaldeon desde Zarautz donde esta tarde se va a disputar la primera jornada de la Ikurriña de Zarautz tanto en la Eusko Label Liga como en la Liga Euskotren.

