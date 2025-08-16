Sigue en directo la primera jornada de la Bandera de Zarautz
Continúa la Eusko Label Liga con el dominio abrumador de Orio
Sábado, 16 de agosto 2025, 17:23
17:38
La segunda tanda enfrentará a Orio por la calle uno, Tolosaldea por la dos, Zumaia por la tres y Arraun Lagunak por la cuatro.
17:37
Victoria parcial para Donostiarra por delante de Astillero, Hondarribia e Hibaika. El descenso se calienta.
17:33
Donostiarra cuenta con un bote de ventaja sobre Astillero a mitad del segundo y definitivo largo.
17:30
Donostiarra y Astillero mandan.
17:25
Las cuatro contendientes ya están en marcha.
17:25
En juego en esta serie el descenso directo y el play-off. Máxima igualdad en la zona baja de la tabla.
17:24
Las tripulaciones de la primera tanda femenina ya están en las balizas. Por la calle uno remará Donostiarra, por la dos Hibaika, por la tres Astillero y por la cuatro Hondarribia.
17:24
Arratsaldeon desde Zarautz donde esta tarde se va a disputar la primera jornada de la Ikurriña de Zarautz tanto en la Eusko Label Liga como en la Liga Euskotren.
-
