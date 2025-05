Santi Argote, cuarto clasificado en el Campeonato de España por categorías de Foso Olímpico

Santi Argote terminó cuarto en el Campeonato de España por categorías de Foso Olímpico celebrado este pasado fin de semana en el centro de rendimiento ... especializado granadino de Las Gabias. Un evento en el que se dieron cita los mejores tiradores del panorama nacional, que tuvieron que sobreponerse al viento y a la gran cantidad de nubes que dificultaron el acierto en los platos.

Aun así, el deportista de Zuzenak volvió a demostrar que sigue en la brecha, concluyendo a un plato del tercer clasificado. «He acusado la falta de competición, porque recién acabamos de iniciar la temporada y todavía no me encuentro en mi mejor momento», señaló Argote.

El campeonato se dividió en dos tiradas. En la jornada del sábado se tiraron 75 platos en tres series de 25 cada una, mientras que en la matinal del domingo quedaron las dos últimas series de 25 platos cada una. Todo ello rotando en cinco puestos diferentes en cada una de las tiradas, lo que dificultó la tarea. «Me quedo con un sabor agridulce de no haber podido revalidar el bronce que logré el año pasado, pero las condiciones climáticas no eran las mejores. En cualquier caso esto me ayuda a seguir entrenando para mejorar y subir al pódium en las próximas citas», indicó Argote.