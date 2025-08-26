El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Natalia Nagovitsyna, en una de sus ascensiones. Natalia Nagovitsyna X

El rescate imposible de la alpinista Nagovitsyna

Las autoridades de Kirguistán suspenden las operaciones para tratar de salvar a la montañera rusa, que se rompió una pierna a 7.150 metros tras alcanzar la cima del Pobedy

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Martes, 26 de agosto 2025, 18:57

La alta montaña concede contadas oportunidades. «Sabemos dónde está, pero es imposible acceder a ella». El domingo pasado Dmitri Grekov, responsable del campo base del ... pico Jengish Chokusu –también conocido como Pobedy– confirmó a la agencia de noticias rusa TASS la imposibilidad de rescatar con vida a la alpinista Natalia Nagovitsyna. Los helicópteros de Kirguistán no tienen capacidad de volar a semejante altura. La montaña más elevada del país de Asia central (7.439 metros) se ha cobrado una nueva víctima.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador vasco jubilado con 60 años gana un juicio a la Seguridad Social y pasará a cobrar casi 3.200 euros
  2. 2

    Los estrechos vínculos de Verónica Echegui con Euskadi
  3. 3

    Korta dice adiós: «Algún día lo tenía que dejar, que voy a cumplir 77 años»
  4. 4 Una experimentada paracaidista se suicida con un salto de 4.600 metros tras romper con su pareja
  5. 5 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  6. 6 Muere a los 42 años la actriz Verónica Echegui
  7. 7 El desgarrador mensaje de despedida de Dani Martín a Verónica Echegui: «Mujer gigante que me regaló tanto»
  8. 8

    La madre de una menor tutelada «agrede» a dos educadoras en un piso de Santurtzi
  9. 9 Una madre clava un cuchillo accidentalmente en la cabeza a su hija de 3 años y la lleva al hospital caminando
  10. 10 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico, a los 88 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El rescate imposible de la alpinista Nagovitsyna

El rescate imposible de la alpinista Nagovitsyna