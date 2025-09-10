«Si repetimos la regata del otro día la Bandera de La Concha será para Orio»

Julen Ensunza Miércoles, 10 de septiembre 2025, 22:41 Comenta Compartir

La popa de la trainera es su hábitat natural. Disfruta como pocos surfeando las olas y por carisma, carácter, ascendencia sobre el grupo y dominio de las situaciones de regata para muchos es el mejor patrón del momento. Gorka Aranberri (Zarautz, 4 de marzo de 1987) está en disposición de convertirse el domingo en el timonel más laureado de La Concha superando al mítico Manuel Arrillaga 'Aita Manuel' con el que se encuentra igualado a nueve triunfos. Ha ondeado las últimas cuatro ediciones en el 'Ciudad de San Sebastián' con la 'Sotera' de Santurtzi (2021) y la 'Bou Bizkaia' de Urdaibai (2022, 2023 y 2024) y quiere la quinta. Para ello, Orio deberá superar a una Zierbena que parte con diez centésimas de ventaja tras el primer asalto, con Urdaibai como tercera en discordia, a seis. El zarauztarra está convencido de que la 'San Nikolas' se llevará el gato al agua.

- ¿Cómo está el equipo después de lo vivido el pasado domingo con la sanción de tres segundos?

- Concentrado y con ganas de que llegue el momento. Hemos pasado página el mismo lunes. Realmente el estar centésimas por detrás no cambia nada. El planteamiento es el mismo. Hay que ir a ganar la regata.

- Dos botes por debajo de los 19 minutos y cerca del récord del campo (18.53). ¿Le sorprendió el nivel de la regata?

- Sinceramente no. Me sorprendió la velocidad a la que volvimos. A la ida sabíamos que con el viento sur de popa íbamos a andar rápido para fuera como así fue.

- ¿Es de los que piensa que el nivel del remo ha bajado?

- Si miramos los tiempos durante la temporada se puede entender que es así. No se habrá bajado de 19.30 en muchas ocasiones este verano. Pero hay que tener en cuenta que en Liga, con los cupos, es más difícil. En La Concha, sin limitaciones, es cuando las tripulaciones pueden brillar.

- ¿Considera entonces que la competición de la regularidad está capada?

- Sí. Estoy a favor de la aplicación de medidas que ayuden a que la gente joven se enganche, pero capando una competición se consigue el efecto contrario, se limita el nivel de los equipos.

- ¿Cuántas veces ha mirado los partes de este domingo?

- Ninguna. Lo que tenga que ser será. Es mejor así porque las condiciones suelen ser cambiantes.

- Orio lleva desde 2017 sin ganar en La Concha. La victoria 33 se le resiste como a Fernando Alonso en Fórmula 1. ¿Hay presión?

- Para nada. Es normal que seamos los favoritos por los resultados del verano, ganando los tres campeonatos y 14 de las 18 regatas ligueras.

- ¿No ondear la bandera en el 'Ciudad de San Sebastián' sería un fracaso?

- Sería una desilusión por la oportunidad perdida y una decepción, pero nunca un fracaso. Esto es deporte y los rivales también entrenan. Solo puede ganar uno. Fracaso es cuando no haces bien tu trabajo y en Orio no ha sido así. Desde el primer entrenamiento el equipo se ha entregado como el que más para conseguir lo que ha hecho hasta ahora, algo que, por cierto, es muy complicado de lograr el primer año por los numerosos cambios de dinámica, remada y demás.

- Los dos últimos veranos ha logrado el récord de banderas ganadas y el domingo puede convertirse en el patrón más laureado de La Concha con 10 triunfos. ¿Cómo lleva eso de ser el foco de atención?

- No pienso en esa cosas, pero sí es verdad que hay mucho trabajo detrás.

- ¿Cuál es el secreto?

- No lo hay. Es un proceso de aprendizaje. Yo llevo desde 2003 en la trainera con momentos mejores y peores. El tiempo te va dando confianza y luego aprendes a transmitirla a la tripulación. También hay que dedicar mucho tiempo a estudiar la mar.

- ¿En quién se fijaba en sus inicios?

- En Carrillo, Zurinaga, Fontán, Erostarbe...

- ¿Y ahora por dónde van sus preferencias?

- Amunarriz, que lleva más de 25 años a un nivel altísimo en Hondarribia. También está Arkaitz Díaz en Donostiarra, Unax Eizagirre en Getaria y Aitor Lazkano en Zierbena que, cuando le ha llegado la oportunidad, la ha aprovechado.

- ¿La Concha está entre Zierbena y Orio?

- Creo que sí. Bermeo se encuentra a seis segundos que en realidad fueron nueve sin la penalización y es muy difícil que fallemos los dos a la vez.

- ¿Qué le preocupa de la dupla vizcaína?

- No me fijo en los rivales, trato de centrarme y controlar lo mío. Yo sé el nivel que puede dar mi equipo y, si repetimos la regata del otro día, seremos ganadores. Estamos preparados física y mentalmente para hacerlo.

- ¿Le ha sorprendido el rendimiento de Urdaibai después de las importantes bajas sufridas?

- No. Conozco muy bien a la gente que está remando ahí y el nivel que pueden dar. En La Concha, además, se crecen.

- ¿Qué le pediría al sorteo de calles?

- Lógicamente que nos toque la mejor -risas- y si no es así que todos partamos en las mismas condiciones.

- ¿Ha dicho en alguna ocasión que cada vez que ha cambiado de equipo ha ganado La Concha. ¿Es supersticioso?

- Para nada. Una casualidad que espero que se repita.

- Su pronóstico para el domingo.

- Orio primero y Zierbena segundo. Si no es así felicitar al ganador y a seguir adelante.