Orio pone las cosas en su sitio

Cualquier intento de insurgencia hay que atajarlo por la vía rápida no vaya a ser que provoque una reacción en cadena. Eso es lo que ... ha hecho Orio este domingo en aguas de Zierbena. Cortar por lo sano y mandar un inequívoco mensaje de autoridad al resto de 'gallos' tras el triunfo la víspera de Donostiarra y la tercera plaza amarilla en La Concha que parecía abrir un nuevo horizonte.

«Esta es Orio, esta es Orio», gritaba una y otra vez desde la popa de la 'San Nikolas' Gorka Aranberri mientras descolgaba a Zierbena, Urdaibai y Donostiarra en la tanda de honor de la Bandera Petronor. La consigna del técnico 'aguilucho' Iker Zabala estaba clara: salir a dar un golpe en la mesa y sus soldados captaron el mensaje a la perfección.

Existía en el ambiente el temor de que una subida de la intensidad del viento coincidiendo con el cambio de marea pudiera propiciar sorpresas –no es la primera vez que sucede en esta cita–, pero no fue así y el líder de la Eusko Label Liga puso las cosas en su sitio. Zierbena, con muchos cambios respecto a la víspera, salió muy combativa por la baliza tres ante su público.

De hecho, comandó la regata durante los tres primeros minutos, eso sí con Orio al acecho esperando su momento. Y ese llegó nada más realizar el primer giro. La 'San Nikolas' metió la proa por delante en la baliza uno y nada más enfilar el largo de vuelta enganchó dos olas que le permitieron abrir una brecha de ocho segundos sobre los 'galipos' en un visto y no visto.

Eso permitió a los dirigidos por Iker Zabala disipar cualquier posible duda que hubiera en sus cabezas sobre lo acontecido la víspera y gozar de lo lindo. A mitad de recorrido la diferencia respecto a los anfitriones era ya de en torno a los diez segundos, mientras que Urdaibai cedía una docena y veía como peligraba también la tercera plaza de la general a manos de Hondarribia, ganadora de la serie anterior.

Intratable Los 'aguiluchos', que marcaron los mejores cronos en los cuatro parciales, rompieron la regata en el segundo largo

Los 'aguiluchos' eran conscientes de que, además de poner la tercera muesca en su revólver después de cuatro duelos al sol, podían dar también una pequeña dentellada a la competición de la regularidad y Aranberri así se lo hizo saber a la tropa en el tercer sector para que no aflojase. «Zierbena tercero –en ese momento Hondarribia marcaba mejor crono por poco–. Dos puntos más. Vamos a por la bandera», lanzó el zarauztarra, aunque no consiguió ampliar la ventaja proa a la ola.

Pero de nuevo, nada más ejecutar la última maniobra, los oriotarras volvieron a hacer hueco sobre el bote 'galipo' para plantarse en meta con un colchón de algo más de quince segundos. El plantel que entrena Dani Pérez logró finalmente salvar la segunda plaza por un segundo sobre Hondarribia, a la postre tercera en la general por delante de Urdaibai. Donostiarra, la única que ha logrado poner en entredicho la autoridad amarilla acabó sexta por detrás también de Getaria lastrada en buena parte por una calle cuatro por la que ningún bote consiguió navegar bien durante la jornada –Cabo Cruz en la primera tanda y Ares en la segunda–.

Kaiku en serio peligro

El tercer cajón del podio de Hondarribia no es casualidad. Los fronterizos dominaron la segunda serie el sábado en La Concha con solvencia y volvieron a hacerlo en Zierbena. La 'Ama Gaudalupekoa', al igual que hizo después Orio, decantó la balanza en el arranque del segundo sector. Getaria, que hasta entonces había conseguido sujetar a los de Mikel Orbañanos nada pudo hacer por evitarlo.

El fin de semana ha sido nefasto para Kaiku. Los sestaotarras han cosechado dos últimos puestos que les colocan como farolillo rojo de la tabla, empatado a puntos con Cabo Cruz. Las sensaciones que transmite la 'Bizkaitarra' no son nada buenas y lo peor para verdinegros y gallegos es que, aunque la competición no ha hecho más que empezar, tiene ya la salvación a siete puntos. Una diferencia que, sin ser insalvable, requiere una pronta reacción para que la situación, que ya es complicada, no se convierte en irreversible dado que el último baja directamente y el penúltimo disputa el play-off de permanencia.