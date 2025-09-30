Un millar de personas aceptan el titánico reto del 'Hiru Haundiak'

Jon Ander Goitia Martes, 30 de septiembre 2025, 13:30 | Actualizado 13:39h. Comenta Compartir

Una prueba que pone el cuerpo al límite. Que desafía la lógica, la capacidad humana. Y que encumbra a los participantes que consiguen llegar a meta. Vuelve 'Hiru Haundiak', la carrera de gran fondo referente en Euskadi. Un quebrantahuesos que atrapa a corredores y aficionados por sus ingredientes. No es para menos: 101 kilómetros de recorrido, las tres cimas más altas de Euskadi (Aizkorri, Anboto y Gorbea) y una cuenta atrás de 24 horas para conseguir completar la hazaña. Todo listo para el pistoletazo de salida.

El reloj de arena se pondrá en marcha en la madrugada del sábado (11 de octubre) desde Araia. Un momento en el que la noche se hará de día cuando los participantes enciendan los frontales para iluminar el camino hasta el alba. Además, este martes los organizadores (Sociedad Excursionista Manuel Iradier), durante la presentación de esta 24 edición, han anunciado importantes cambios tanto en la salida como en la llegada. Los mil corredores que aceptan este titánico reto partirán desde Araia y cruzarán la línea de meta en Murgia. Entre medias, pasarán por Aitzgorri, Landa, Kruzeta, Anboto, Otxandio y Gorbea.

Además, «en clave de mejora continua y atendiendo las demandas de los korrikalaris de años trás, se han mejorado algunos pasos así como la señalética», ha explicado el presidente de la Excursionista, Fernando Casi. Tras un año para reponer fuerzas y prepara la prueba (se celebra bianualmente), los corredores ultiman su puesta a punto. La gran mayoría de ellos proceden de distintos municipios de Euskadi, aunque la cita expande vuelve a expandir su popularidad y el 13% de los participantes que se anudarán las zapatillas y subirán las colinas llegan desde otros puntos de la geografía española o del extranjero.

«Es una carrera que todo amante de la montaña y corredor de trail quiere hacer y una de las pruebas de ultradistancia de mayor exigencia y popularidad en la que miles de personas aspiran a participar en un entorno natural únicao», ha destacado Arantxa Ibáñez de Opacua, directora de la Fundación Vital Fundazioa, principal patrocinador de la prueba. Asimismo, también colaboran las tres diputaciones forales y el Gobierno vasco. Los organizadores han destacado durante la presentación de la prueba que se colaborará con la ONG Banco de Alimentos. Asimismo, se ha incrementado el volumen de productos locales en los avitallamientos gracias a un acuerdo con Hazi Fundazioa.

