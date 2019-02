Juan del Campo: «Puedo y debo estar más adelante» Del Campo durante la primera manga en la que se clasificó en vigesimonovena posición. / AFP El esquiador vizcaíno que fue vigesimoséptimo en el Mundial asegura que «es para estar contento pero no satisfecho» con su actuación en la cita mundialista MIKEL GARCÍA Lunes, 18 febrero 2019, 02:11

A sus 24 años, el esquiador de Mungia, Juan del Campo, es una de las referencias del esquí nacional y más tras su vigesimoséptima posición ayer en la prueba de eslalon del Mundial del Are. El vizcaíno logró un brillante resultado, antes de afrontar la recta final de la temporada.

-Se le vio enfadado nada más concluir el segundo descenso.

-He hecho todo lo que tenía que hacer. He empujado con todo, pero ha sido más un problema táctico que otra cosa. Cuando hemos hecho el reconocimiento la nieve resbalaba. He esquiado muy bien, el problema ha sido que he empujado de forma lateral y podía haberlo hecho hacia delante, y eso ha provocado que no haya fluido bien.

-En la primera parte de la bajada mantenía la distancia con su predecesor, pero luego ha ido a peor.

-La primera mitad del descenso ha sido muy bueno. Me he encontrado muy bien y lo he dado todo, sin embargo a partir de la segunda parte físicamente me he encontrado fatigado y no he estado tan bien. A pesar de ello lo he dado todo.

-Un 'top-30' en el Mundial debería ser para estar contento.

-Es para estar contento pero no para estar satisfecho. Estoy teniendo una buena progresión y estoy esquiando de una manera sólida, pero siempre se puede mejorar. Puedo y debo de estar más adelante, mi sueño siempre ha sido luchar por ganar y por cómo se están dando las cosas espero que llegue.

-Uno de los objetivos era estar en esa segunda manga del eslalon y lo ha logrado.

-La primera manga ha sido muy buena. He podido estar cerca de gente de mi generación que en la pruebas de Copa del Mundo han estado rondando el 'top-20' y es positivo.

-¿Qué podemos esperar de Juan del Campo en el futuro?

-La carrera de hoy ha sido muy rara. De media una segunda manga de Copa del Mundo suelen salirse entre cinco y siete competidores y hoy solo han sido tres. Si hubiese sido una Copa del Mundo lo más probable es que hubiese rondado el 'top-25'. Aún así, no me sirve siempre quiero y trabajo para lograr unos objetivos más altos y es por lo que estoy luchando.

-Aún resta una prueba de la Copa del Mundo y de la de Europa.

-Tenemos una prueba de Copa del Mundo en Eslovenia y el objetivo volverá a ser llegar a la segunda manga. Pero también restan varias de la Copa de Europa donde estoy en el 'top-30', y que es donde de verdad me enfrento con gente que ha día de hoy está en mi mismo nivel.

-Durante este Mundial tuvo una buena actuación en el gigante, ¿cómo se lo plantea?

-Una de mis metas son los nacionales a los que acudo con la intención de mejorar de cara al gigante. La verdad es que es una prueba que me gusta mucho y en la que quiero mejorar.

-En esta edición del Mundial han sido tres los esquiadores que han participado, ¿qué se puede esperar de cara al futuro?

-El año pasado éramos solo dos y este año ya somos tres. Además viene gente joven apretando por detrás y que no tardarán en dar alegrías. Acabo de hablar con el presidente de la federación y nos ha felicitado por la actuación que hemos tenido. Nosotros siempre vamos a dar todo lo que tenemos y vamos a seguir peleando para lograr mejores resultados. Todos en la federación nos respetan porque ven que somos gente trabajadora que nos dejamos la piel cada día. No sé si algún día llegaremos a ganar pero vamos a trabajar para ello.