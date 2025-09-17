Israel competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 La cita olímpica se celebra desde el viernes 6 de febrero hasta el domingo 22 de febrero de 2026

El director ejecutivo de los Juegos Olímpicos, el suizo Christophe Dubi, confirmó este miércoles que Israel no será excluido porque «respeta la Carta Olímpica», el documento oficial del Comité Olímpico Internacional (COI) que aúna los principios fundamentales del olimpismo.

Además, quiso aclarar que la situación que viven Israel y Palestina es «un caso es diferente al de Rusia y Bielorrusia». «Desde el punto de vista deportivo, del que somos responsables, son dos casos separados», añadió.

