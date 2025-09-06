El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

'Sagua' también estuvo en la popa de la Lekittarra en 1999.

Iñaki Goikoetxea 'Sagua', un patrón que disfruta al ritmo de las olas

El dueño del remo de gobierno de Lekittarra desde hace más de un cuarto de siglo ha sido uno de los artífices de que la tripulación vizcaína se meta en La Concha 26 años después. «La veteranía son dos grados»

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:03

Cuando los jueces de regata revisan cada jornada la lista de embarque de Lekittarra hay un nombre que se repite desde hace más de un ... cuarto de siglo y es el de Iñaki Goikoetxea 'Sagua', el segundo patrón más veterano de las tripulaciones de élite -46 años- por detrás de Joseba Amunarriz de Hondarribia. Y si hay una cosa que le caracteriza es que cuando hay marejada, mientras algunos tuercen el gesto, él esboza una sonrisa sabedor de que «vamos a disfrutar», reconoce.

