Iñaki Goikoetxea 'Sagua', un patrón que disfruta al ritmo de las olas

Cuando los jueces de regata revisan cada jornada la lista de embarque de Lekittarra hay un nombre que se repite desde hace más de un ... cuarto de siglo y es el de Iñaki Goikoetxea 'Sagua', el segundo patrón más veterano de las tripulaciones de élite -46 años- por detrás de Joseba Amunarriz de Hondarribia. Y si hay una cosa que le caracteriza es que cuando hay marejada, mientras algunos tuercen el gesto, él esboza una sonrisa sabedor de que «vamos a disfrutar», reconoce.

Es todo un maestro en el arte de empopar, aunque con la modestia que le caracteriza dice que «no hay más secreto que muchas horas de entrenamiento». Por eso, cuando constató que en la clasificatoria del jueves «habría movimiento» tuvo claro que «este podía ser nuestro año». Después de haber dado en el palo las dos últimas campañas -en ambas ocasiones ocuparon el ingrato octavo puesto a poco más de uno y tres segundos, respectivamente del objetivo- «el equipo se lo merecía. Han sido muchos años de espera».

Todos confiaban en su maestría para surfear las olas de más de dos metros que se encontraron en la bahía donostiarra para ver por fin el nombre de Lekittarra entre los elegidos para la gloria 26 años después. «Hemos sufrido hacia fuera, pero confiábamos en que a la vuelta lo íbamos a hacer bien. 'Sagu' nos ha traído volando», recalcó su técnico Osertz Alday nada más obtener el ansiado billete. Fe ciega.

Más de la mitad de la tripulación que ahora gobierna 'Sagua', sobrenombre heredado de su padre, no había nacido cuando los lekeitiarras disputaron en 1999 su última Concha, aunque él ya estaba patroneando a los Muñiz, Akarregi, Alzibar, Mendizabal y compañía. Tenía solo 20 años pero ya dejaba entrever sus cualidades. «Ahora la veteranía son dos grados a la hora de llevar la trainera en la mar», reconoce.

El recibimiento de cientos de aficionados el jueves por la noche en Lekeitio, localidad que se encuentra en plenas fiestas de San Antolín, no fue la única muestra de cariño recibida por el logro. En la ikastola de Bilbao en la que trabaja sus compañeros también le sorprendieron ayer con un pasillo entre aplausos al llegar. El reto ahora es «mejorar el octavo puesto de las tres participaciones anteriores», lanza un Iñaki Goiekoetxe que tiene cuerda para rato. «Mientras el cuerpo aguante el club sabe que puede contar conmigo. Mis dos hijas y la mujer me ayudan mucho y me impulsan a seguir», reconoce.