El Ibaialde Salburua de fútbol sala afronta un curso histórico en División de Honor juvenil El conjunto vitoriano, que mantiene la plantilla con la que logró el ascenso, es el primer equipo alavés que participa en la máxima categoría estatal

Iván Benito Jueves, 9 de octubre 2025, 00:06 Comenta Compartir

El Ibaialde de fútbol sala cumple diez años en su mejor momento de vida. El juvenil A del conjunto de Salburua competirá esta temporada en División de Honor Nacional, la máxima categoría estatal. Un hito dentro del deporte alavés, ya que ningún otro club de la provincia lo había logrado hasta la fecha. El ascenso conseguido la temporada pasada supone el salto deportivo definitivo para un club fundado en 2015 en el que juegan, entrenan y se divierten centenares de niños y niñas.

La escuadra vitoriana tendrá aún que esperar unos días para debutar. La competición arranca este fin de semana, pero el calendario ha deparado que el Ibaialde descanse en la primera jornada. El debut llegará el sábado 18 de octubre ante el conjunto asturiano Escuela F. S. de Siero. El club celebrará su décimo aniversario con todas sus categorías durante el encuentro que se disputará en el Centro Cívico de Salburua.

La escuadra vitoriana ha quedado encuadrada en el grupo 2, el equivalente a la zona norte, compuesto por 15 equipos. El Cacolas, La Esperanza-Rangers Js, Gijón Playas F.S. La Bimbala y el Escuela de Siero de Asturias, AD Lardero,CD. Valle del Ebro, A.D. Rioja Sala y Graccurris de La Rioja, el Juventud del Círculo de Burgos),y el Santurtzi, Viuda de Sanz Gora Bilbao, Hegalariak de Sondika, Kukuiaga Etxebarri y Otxartabe de Bizkaia. La entidad busca agregar a varias empresas alavesas más a su nómina de patrocinadores y el apoyo de las instituciones para sufragar el aumento de los gastos que deben afrontar debido a los desplazamientos más largos que tendrán que realizar a partir del día 25.

Mientras se disputa el Europeo sub-19, lo que ha retrasado el inicio del torneo, los jugadores aguardan su gran momento con ilusión. La plantilla se mantiene intacta con respecto al curso anterior. Gaizka, Izei, Unai Menéndez, Aimar, Sergio, Jon, Javi, Ander, Ibon, Kirmen, Ian, Unai Simón y Aitor buscarán asentarse rápido y disfrutar de la categoría. Muchos de ellos ya han demostrado su nivel e incluso han debutado en Segunda División B con el Aurrera, club con el que el Ibaialde tiene un acuerdo de filialidad. En el banquillo, tampoco habrá cambios. Lo que funciona no se toca. Egoitz Palacios se mantiene al frente de un cuerpo técnico que conforma junto a Marchena y Gus.