Guía para seguir el Mundial de atletismo de Tokio

Las estrellas se citan en una competición tardía que supone una revancha de los pasados Juegos

Igor Barcia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:19

Japón tiene pasión por el atletismo y este sábado se convertirá en el primer país en albergar tres mundiales, dos en Tokio y uno en ... Osaka, además de dos Juegos Olímpicos, los últimos en 2021 marcados por la pandemia de covid. Cuatro años después de aquellos Juegos de gradas vacías y de mascarillas por culpa de la pandemia, el estadio olímpico de Tokio vuelve a abrir sus puertas para recibir a los mejores atletas del planeta. Y lo hará con las gradas llenas para celebrar desde la madrugada del sábado hasta el 21 de septiembre un Mundial postolímpico y tardío en el calendario, lo que ha obligado a los atletas a hilar fino para llegar en las mejores condiciones a la gran cita de 2025 después de una larga temporada. Pero más allá de decisiones como la de Sydney McLaughlin, que ha aparcado las vallas para centrarse en el oro de 400 metros lisos, en el histórico recinto de Shinjuku estarán presentes buena parte de los vigentes campeones olímpicos de París del pasado año e incluso un puñado de los que ganaron hace cuatro años el oro y recibieron el solitario aplauso de los periodistas que pudieron entrar en el estadio.

