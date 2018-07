Goodwin y Corachan se imponen en la distancia 'half' del triatlón de Vitoria Goodwin, Fidalgo y Merino, bajo el arco de la plaza de España. / Blanca Castillo El joven escocés ha dado la sorpresa, mientras que la deportista catalana vuelve a repetir la victoria de la última edición OLGA JIMÉNEZ y JON AROCA Domingo, 8 julio 2018, 14:45

El escocés George Goodwin ha sido el vencedor en la distancia half del Triatlón Vitoria 2018. Ha sido la carrera de su vida. El joven deportista británico, de tan solo 21 años, ha dominado la prueba sobre todo a partir del segundo tramo, cuando se ha sentido cómodo sobre la bici para encabezar la carrera y ha logrado cazar a Guillem Roja, que con un tiempo de 23:57 había sido el primero el salir del agua de Landa. Por detrás de Goodwin marchaban el mallorquín Fidalgo, su máximo rival, y el murciano Andújar, que se colocaba tercero en la pelea por el podio, era descalificado en el kilómetro 6 de la carrera por bicicleta con tarjeta roja «rigurosa pero justa» como ha comentado el propio afectado, por invadir el carril contrario.

En un recital sobre la bici de Goodwin, las diferencias han ido aumentando en la carrera a pie para cruzar la meta en un buen tiempo de 3:53:18. Es la primera victoria de renombre para el británico que en su palmarés destaca la victoria en el Duatlon de Escocia, el tercer puesto en el Challenge de Salou o la segunda posición en el Ironman 70.3 de Inglaterra. «Desde el comienzo ha hecho una buena natación, he ido muy rápido en la bicicleta y después controlando la diferencia en la carrera a pie con Fidalgo. No esperaba ganar. Estoy encantado con la afición y el recorrido que me ha gustado mucho», ha declarado tras cruzar el arco de la plaza de España.

En segunda posición ha llegado el mallorquín Miguel Ángel Fidalgo con un tiempo de 4:02:29. Ha completado el podio el murciando Erik Merino con un tiempo de 4:06:57.

Goodwin: «Los aficionados han estado increíbles» George Goodwin ha llegado a meta con la evidente satisfacción del trabajo bien hecho. El jovencísimo atleta escocés, de 22 años, no entraba en las quinielas para la victoria, pero ya desde el comienzo se ha postulado como uno de los serios aspirantes a la victoria. Del agua ha salido en tercera posición. Aún así, reconoce que la natación es su disciplina más débil. «He salido del agua y estoy muy contento con eso», ha explicado satisfecho. En la carrera en bicicleta se ha puesto primero, y a pie no ha tenido piedad con sus competidores, que han llegado varios minutos después. Goodwin cree que la clave para ese campeonato han sido «la buena condición física y el duro entrenamiento». El factor de la temperatura, con el termómetros cerca de los 25 grados durante buena parte a pie, lo ha conseguido solventar sin problemas. «He entrenado la preparación para el calor», ha explicado en línea de meta. No ha querido olvidarse de los aficionados, que se han ido animando con el paso de las horas. A su juicio han estado «increíbles» y ha agradecido su apoyo durante la prueba. «Hacían ruedo en todos lados. Ha sido muy buen su apoyo», ha finalizado.

Corachán, Alberdi y Bonner, en la meta. / Triatlón VItoria-Gasteiz

Por segundo año

Era la gran favorita y ha cumplido los pronósticos. La catalana Judith Corachán se ha hecho con la victoria final en la distancia half por segundo año consecutivo, tras dominar la prueba de principio a fin. Tras concluir segunda en el sector de natación, por detrás de la vasca Helene Alberdi, su fortaleza en la bicicleta ha sido definitiva para abrir distancias y empezar a romper el cronómetro. En la T2, la distancia sobre María Pujol, Helene Alberdi o la canadiense Sarah Bonner. Con más de seis minutos, Corachán se ha paseado por las calles vitorianas, en una media maratón cómoda, consciente de que el triunfo no se podía escapa para concluir con un tiempo de 4:23:53 mejorando en seis minutos la marca registrada el pasado año.

Emocionada y con lágrimas en los ojos, apenas podía expresar sus sensaciones tras cruzar la meta. «Es imposible no emocionarse. Lo que se vive aquí es increíble. En el último kilómetro es cuando empiezas a asimilar lo que estas consiguiendo y es impresionante. Yo siempre intento hacer mi carrera, sabiendo que en la natación puedo estar bien pero que la bici es mi sector fuerte donde puedo sacar diferencias. Tenía la sensación de que iba fuerte y cuando he bajado en la T2 he visto que tenía una buena ventaja para mantener en la carrera a pie».

La segunda posición ha sido para guipuzcoana Helene Alberdi, que mejora el tercer puesto de la edición de 2017. La de Zumaia, visiblemente cansada marcaba un tiempo de 4:32:53 (tiempo oficioso) Ha completado el podio la canadiense Sarah Bonner a más de ocho minutos que salía décima de la natación para realizar una enorme remontada en bicicleta y sobre todo, en la carrera a pie.