La fiesta del triatlón gana al sofocante calor

El azote del sol obligó suspender la prueba de media distancia o half del XIVBilbao Triathlon, cuya modalidad olímpica y aquabike (sólo natación y ciclismo) sí pudieron disputarse. Los 34 grados registrados al aire libre y los 24 del agua de la ría recomendaron, además de niveles de humedad tomados a lo largo del recorrido. Recomendaron cancelar el half ( nadar 2 kilómetros, recorrer en bicicleta 82,5 y carrera a pie de 21) para preservar la salud de los participantes. En su lugar, los atletas tomaron la salida en la versión olímpica (1,5 kilómetros de natación, 45 de bicicleta y 10 a la carrera), menos dura que la prueba reina. Mientras algunos triatletas se sintieron decepcionados por el recorte de las distancias, otros agradecieron al final tal decisión.

Ya desde el principio, un trío tomó la cabeza con amplia ventaja ya en la natación. Alejandro Rodríguez, Pello Osoro y Joanes Goitisolo se destacaron sobre el resto de los participantes y por ese orden entraron en meta para formar el podio de la categoría masculina. La mexicana Cecilia Ramírez ganó con autoridad en la femenina, por delante de la guipuzcoana Eneritz Urrutia. Todos los vencedores apuntaron que el triatlón bilbaíno fue más complicado de lo habitual por el intenso calor de principio a fin. En la zona de transición de la bicicleta a la carrera a pie, junto a Itsasmuseum, los competidores se refrescaban a toda prisa con agua embotellada. Ya en la llegada, hubo mucho trabajo en la carpa de los masajistas, y el personal de Cruz Roja también atendió a participantes que se sentían indispuestos por mareos y pequeñas heridas en los pies.

No faltó animación durante la prueba deportiva. La gran mayoría del público se protegió en la zona de sombra creada bajo el puente Euskalduna, donde se instalaron el escenario para la entrega de premios y los puestos de la organización, avituallamiento final y de auxilio.

El IVXBilbao Triathlon contó con la presencia de participantes reconocidos en el ámbito nacional y en pruebas internacionales. Ramírez ha ganado diferentes pruebas en Sudamérica, mientras que el eibarrés Pello Osoro y el gernikarra Joanes Gotisolo ya aparecían en la lista de candidatos a la victoria por su dilatado palmarés en competiciones de triatlón.

No es el caso del gallego Alejandro Rodríguez, de 21 años, que se estrenaba como triunfador en grandes pruebas con su victoria en Bilbao. El campeón cree que salió beneficiado «un poco más» por la suspensión del half porque «soy más joven e igual tengo algo más de chispa». Apuntó que la organización estuvo «acertada» con la cancelación, aunque era una «decisión difícil». Ramírez dijo que consiguió el triunfo porque ha estado entrenando «muy fuerte», pero aún queda mucho camino por delante».

Sin neopreno

El primer clasificado masculino en la modalidad aquabike (2 kilómetros a nado y 82,5 de bicicleta) fue el vitoriano Eneko López de Muniain, conocido en Bizkaia por su pasado como futbolista en clubes de fútbol como el Lemona, el Portugalete o el Sestao River. «La prueba ha sido muy dura por el calor, En el agua no hemos usado el neopreno porque estaba muy calentita, pero a gusto. He disfrutado de lo que he podido, aunque estaba todo el rato como muy ahogado»

En la categoría femenina de la misma especialidad, la primera plaza fue para Itziar Yarritu, acostumbrada a nadar en la Ría. No esperaba ganar «para nada» y confesó que le costó, sobre todo, superar el viento en contra durante el trayecto en bicicleta bajo unas temperaturas «muy altas. Ha sido duro».