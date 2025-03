«Estoy muy feliz de ser el primer vizcaíno en ganar una medalla en un Europeo»

Markel Fernández ha presentado en EL CORREO la primera medalla de un atleta vizcaíno en un campeonato de Europa. El velocista de Sopela conquistó el ... pasado domingo la segunda plaza en la cita de Apeldoorn (Países Bajos) dentro del relevo español que completaban Manuel Guijarro, Óscar Husillos y Bernat Erta. Junto a ellos, Markel ha hecho historia y con la plata en la mano, ha reconocido que «estoy muy feliz de ser el primero» en conseguir tal logro.

A sus 22 años, su campeonato de Europa de short track ha sido completo. Primero se estrenó a nivel individual en 400 metros, donde logró sus objetivos de clasificarse para semifinales y «correr lo más rápido posible» con un nuevo récord de Euskadi (46.19). No alcanzó la final pero su octavo puesto colmó sus aspiraciones personales, antes de tomarse la revancha de hace dos años con el relevo cuando España se tuvo que conformar con la cuarta plaza. «Aquello fue un palo bastante duro, la verdad. Y el pasado año tuve una mononucleosis que me limitó mucho y al final me quedé sin ir a los Juegos, que era el objetivo. Así que esta temporada dije que no me perdía nada y de momento he traído una medalla para Bizkaia. Ahora el objetivo es ir al Mundial de dentro de dos semanas en China».

Un objetivo ambicioso tras un resultado que como reconoce, sirve para compensar «esos días que no son tan buenos o situaciones complicadas como cuando fui hace un mes a correr a Karlsruhe (Alemania) donde invertí tiempo y dinero y me quedé sin correr por una salida nula. Pero todo esto te hace aprender y madurar y ahora ganar una plata recompensa todo el trabajo y toda la inversión», admite Markel.