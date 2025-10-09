Ejecutan en plena calle a un luchador de UFC de 33 años en Australia El deportista ya sufrió un intento de asesinato el año pasado

El luchador de Artes Marciales Mixtas (MMA) Suman Mokhtarian, de 33 años, fue asesinado al recibir un disparo cuando paseaba por una calle en un suburbio de Síndey, en Australia. La víctima, que llegó a competir en la UFC, recibió un impacto de bala procedente de un Audi rojo, según testificaron varios testigos de lo ocurrido.

Las autoridades han abierto una investigación, pero barajan que pueda tratarse de un ataque planificado. Mokhtarian recibió un impacto de bala en la parte superior del torso. Los servicios médicos desplazados al lugar atendieron a la víctima, pero no pudieron hacer nada para salvar su vida.

La Policía también investiga un fuego provocado en un coche aparcado cerca de la zona donde se produjo el disparo. Las autoriades apuntan a que ese vehículo podría estar relacionada con el ataque.

Mokhtarian ya sufrió un intento de asesinato el año pasado. Un pistolero disfrazado de repartidor le disparó varias veces cuando salía de un gimnasio, pero su puntería falló y el deportista se salvó. Este año, en abril, canceló una pelea de MMA en la que particiba ante la sospecha de que pudiera ser vícitma de un ataque.

