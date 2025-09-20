Doblete de Chebet y séptima plaza de Marta García La española sigue creciendo entre la élite mundial y logra un puesto de finalista en los 5.000 metros de Tokio

Igor Barcia Sábado, 20 de septiembre 2025, 15:26

Era uno de los grandes duelos del Mundial, donde Beatrice Chebet y Faith Kipyegon debían resolver quien de las dos se llevaba el doblete después ... de que la primera ganara el 10.000 y la segunda el 1.500. Y ha sido Chebet, al igual que en los Juegos de París, la que se ha hecho con la victoria en el 5.000 por delante de su compatriota en una carrera muy táctica que se ha resuelto en la última recta. Allí, la plusmarquista mundial de la distancia, la primera mujer en bajar de los 14 minutos (13.58.08), ha vuelto a derrotar a la poseedora del récord de 1.500, que no ha podido emular a María Pérez y asegurarse dos dobletes mundialistas consecutivos. No es habitual ver perder a Faith Kipyegon, pero Chebet ha demostrado estas dos temporadas que le tiene tomada la medida cada vez que Kipyegon sube de distancia y ha ganado con 14.54.36.

La tercera plaza ha sido para la italiana Nadia Battocletti, muy valiente para hacerse con su segunda medalla mundialista, mientras que Marta García ha logrado una gran séptima plaza en una final muy inteligente. La palentina de origen leonés ha corrido a cola, por dentro, sin hacer metros de más, guardando fuerzas para el momento decisivo, y en la vuelta final lo ha dado todo para remontar posiciones hasta esa séptima plaza con un tiempo de 15.01.02. A sus 27 años se encuentra en el mejor momento de su carrera deportiva y así lo ha demostrado en una final con muchísimo nivel. Su apuesta total por el atletismo, dejando de lado la medicina a la espera de hacer el MIR, la ha llevado a pelearse con las mejores fondistas del mundo. García apostó por entrenar a las órdenes del aleman Thomas Dreissigacker dentro del grupo de entrenamiento en OAC, alternando concentraciones en altura entre Suiza –Santk Moritz– y Sudáfrica –Dullstroom–. Un trabajo a conciencia que ha dado como resultado un récord de España espectacular, corriendo en 14.33, y ese salto a la élite que le ha llevado en Tokio a ser séptima en una final de tanto nivel.

