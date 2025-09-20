El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Marta García, a la izquierda, ha peleado con las mejores en el 5.000.. EFE

Doblete de Chebet y séptima plaza de Marta García

La española sigue creciendo entre la élite mundial y logra un puesto de finalista en los 5.000 metros de Tokio

Igor Barcia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 15:26

Era uno de los grandes duelos del Mundial, donde Beatrice Chebet y Faith Kipyegon debían resolver quien de las dos se llevaba el doblete después ... de que la primera ganara el 10.000 y la segunda el 1.500. Y ha sido Chebet, al igual que en los Juegos de París, la que se ha hecho con la victoria en el 5.000 por delante de su compatriota en una carrera muy táctica que se ha resuelto en la última recta. Allí, la plusmarquista mundial de la distancia, la primera mujer en bajar de los 14 minutos (13.58.08), ha vuelto a derrotar a la poseedora del récord de 1.500, que no ha podido emular a María Pérez y asegurarse dos dobletes mundialistas consecutivos. No es habitual ver perder a Faith Kipyegon, pero Chebet ha demostrado estas dos temporadas que le tiene tomada la medida cada vez que Kipyegon sube de distancia y ha ganado con 14.54.36.

