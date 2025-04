Las carreteras de montaña vuelven a llamar al piloto vizcaíno Joseba Iraola

A eso de las diez de la mañana, muchas personas que transitaban este juevesr por la Gran Vía de Bilbao, a la altura del palacio ... de la Diputación, se sorprendían al toparse con un espectacular automóvil allí aparcado. No desperdiciaron la ocasión de fotografiar el precioso monoplaza Nova NP-01 de Joseba Iraola. Pocos minutos después, con un gran respaldo institucional, se produjo la presentación de la nueva temporada, la cuarta, del piloto de Balmaseda en el Campeonato de Europa de Carreras de Montaña.

La primera cita de esta competición se disputará el 12 y el 13 de abril en Francia (Jean du Gard Col Saint Pierre). En esta prueba, Joseba Iraola (42 años) acelerará de nuevo con los colores de la Euskal Selekzioa. Luego, competirá en Rechbergrennen (Austria), Rampa da Falperra (Portugal), Subida al Fito (Asturias), Ecce Homo Sternberk (República Checa), Trento Bondone (Italia), GSMP Limanowa (Polonia), Osnabrück (Alemania), St. Ursanne-Les Rangiers (Suiza), GHD Ilirska Bistrica (Eslovenia) y Buzetski Dani (Croacia).

Son once pruebas en las que participará con una barqueta que presenta novedades en el apartado de la aerodinámica y el tubo de escape, que le permitirá un más adecuado reparto de peso para trazar mejor las curvas y alcanzar una mayor velocidad punta. «Este es un día muy especial. Me considero muy afortunado por defender los colores de Euskadi. Además, con una presentación en el corazón de Bilbao. Más no se puede pedir. Lucho cada día por ser mejor deportista y persona y ahora tengo de nuevo la opción de mostrar mi potencial como piloto y ser embajador. Soy un privilegiado y espero conseguir muchas victorias para dar esa sensación de que lo estoy dando todo», improvisó el piloto vizcaíno ante su amplia audiencia delante de la Diputación.

Respaldo institucional

Ahí estaban la diputada general, Elixabete Etxanobe, la consejera de Cultura y Deporte Ibone Bengoetxea, el director de Actividad Física y Deporte del Gobierno vasco, Gorka Iturriaga, la diputada de Euskera, Cultura y Deportes, Leixuri Arrizabalaga, el alcalde de Balmaseda, Alfonso San Vicente, la concejala del Ayuntamiento de Bilbao Itxaso Erroteta y el presidente de la Unión de Federaciones Deportivas Vascas, Ángel Gurrutxaga, que, como el resto de instituciones y algunos patrocinadores como Hurbizcons y Grupo Intxausti, apoya la escudería.

José Ángel Iribar, Manolo Delgado, Andoni Goikoetxea y el exciclista Igor Antón también acudieron a respaldar a un piloto que quiere clasificarse «de nuevo en el 'top 3'. Desde la primera carrera hay que puntuar. En Francia vamos a comprobar dónde estamos porque la lucha es mayor con nuevos pilotos. El año anterior la mecánica nos jugó una mala pasada», detalló junto a su barqueta.

Joseba Iraola consiguió su primer título de campeón de Europa en 2023 en la categoría CN/E2-SC y en la última temporada siguió con su dinámica de estar entre los mejores con la segunda posición en su categoría, unido al cuarto lugar de la general. Firmó siete segundos puestos y dos cuartos al volante de su monoplaza. Este campeón de España de Carreras de Montaña es un referente del mundo del motor en el País Vasco. Y también del deporte en general. «Intento transmitir a los más jóvenes mi experiencia y valores», subrayó.