Carlos Soria hace historia y se convierte a los 86 años en la persona de más edad en coronar un ochomil El alpinista avilés ha alcanzado la cima del Manaslu (8.163 metros) esta madrugada

A. Mateos Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:35 Comenta Compartir

Carlos Soria (Ávila, 1939) se ha convertido esta madrugada en la persona de más edad en coronar un ochomil. Lo ha logrado en la cima del Manaslu (8.163 metros) tras más de tres días de travesía a través de las heladas rampas de la octava montaña más alta del planeta. Es su decimosegundo ochomil -le faltan dos- y diez de ellos los ha subido con más de 60 años. Una hazaña al alcance de muy pocos.

La ascensión al Manaslu comenzó el martes y ha concluido esta madrugada, hora española. En la primera jornada, la expedición alcanzó el campo I y al día siguiente llegaron al campo III. Ayer, jueves, llegaron al campo IV, donde descansaron bien y se hidrataron para afrontar la subida final de hoy.

El alpinista quería conmemorar el 50 aniversario de la primera ascensión de un equipo español a un ochomil. Y lo ha conseguido. Como curiosidad, el propio Soria formó parte de aquella expedición liderada por Jerónimo López y Gerardo Blázquez.

Soria tiene previsto iniciar este viernes la bajada hacia el campo II del Manaslu y mañana sábado llegar al campo base. Estará acompañado, al igual que lo ha estado en la ascensión, de los sherpas Mikel, Nima, Phurba y Luis Miguel Soriano, el cámara que está filmando los hechos que el público podrá disfrutar próximamente en un documental.

Temas

Manaslu

Audiencias