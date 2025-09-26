El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Carlos Soria hace historia y se convierte a los 86 años en la persona de más edad en coronar un ochomil

El alpinista avilés ha alcanzado la cima del Manaslu (8.163 metros) esta madrugada

A. Mateos

Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:35

Carlos Soria (Ávila, 1939) se ha convertido esta madrugada en la persona de más edad en coronar un ochomil. Lo ha logrado en la cima del Manaslu (8.163 metros) tras más de tres días de travesía a través de las heladas rampas de la octava montaña más alta del planeta. Es su decimosegundo ochomil -le faltan dos- y diez de ellos los ha subido con más de 60 años. Una hazaña al alcance de muy pocos.

La ascensión al Manaslu comenzó el martes y ha concluido esta madrugada, hora española. En la primera jornada, la expedición alcanzó el campo I y al día siguiente llegaron al campo III. Ayer, jueves, llegaron al campo IV, donde descansaron bien y se hidrataron para afrontar la subida final de hoy.

El alpinista quería conmemorar el 50 aniversario de la primera ascensión de un equipo español a un ochomil. Y lo ha conseguido. Como curiosidad, el propio Soria formó parte de aquella expedición liderada por Jerónimo López y Gerardo Blázquez.

Soria tiene previsto iniciar este viernes la bajada hacia el campo II del Manaslu y mañana sábado llegar al campo base. Estará acompañado, al igual que lo ha estado en la ascensión, de los sherpas Mikel, Nima, Phurba y Luis Miguel Soriano, el cámara que está filmando los hechos que el público podrá disfrutar próximamente en un documental.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  3. 3 Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha
  4. 4

    La plantilla de Petronor convoca huelga indefinida por el alejamiento de los vestuarios
  5. 5

    La historia de la disidencia de la izquierda abertzale: así nació GKS
  6. 6 Detienen en Santutxu a un joven de 22 años acusado de tres agresiones sexuales en dos días, robo con violencia y lesiones
  7. 7

    «Tuvo mala suerte. Le tocó a él», dicen los amigos de Haitam, el joven muerto de una puñalada en Solokoetxe
  8. 8

    El Gobierno vasco reconoce que el polémico campamento de Bernedo «no figuraba en ningún registro público»
  9. 9

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  10. 10

    Etxanobe plantea cambiar el sistema de acogida y pide ayuda contra las «mafias» que traen menas a Bizkaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Carlos Soria hace historia y se convierte a los 86 años en la persona de más edad en coronar un ochomil

Carlos Soria hace historia y se convierte a los 86 años en la persona de más edad en coronar un ochomil