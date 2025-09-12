El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

850 participantes se darán cita el 20 de septiembre en la Vitoria-Gasteiz Trail

J. A.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:08

La decimoquinta edición de la Vitoria-Gasteiz Trail se celebrará el próximo sábado 20 de septiembre y contará con una participación de 850 deportistas procedentes de quince países. La clásica prueba volverá a contar con dos modalidades, la distancia larga de 26 kilómetros y la corta, de 16. Además, este año también estrenará una marcha de 18 kilómetros.

La prueba, organizada por Ascentium con el apoyo del Ayuntamiento de Vitoria y la Fundación Vital y que cuenta con el patrocinio de EL CORREO, prevé unas cifras de participación similares a las de la pasada edición, aunque el total de mujeres aumenta ligeramente y ya representa un 28%, tres puntos más que el año pasado. En la prueba se darán cita participantes de 24 provincias españolas -la representación alavesa será del 70%, mientras que la vizcaína y la guipuzcoana llegará al 15%-, aunque también llegarán competidores de Estados Unidos, Finlandia, México o Alemania.

«Es una prueba consolidada y que sitúa a nuestra ciudad como un referente internacional en el ámbito de las pruebas de montaña. Sus recorridos son rápidos y no muy técnicos, aunque hay que emplearse a fondo, lo que permite tanto a los participantes como al público disfrutar del deporte en plena naturaleza», expuso la concejala de Deporte, Ana López de Uralde. Con el Anillo Verde, el bosque de Armenia o los Montes de Vitoria como marco, la prueba también contará con un especial TxakurKross para que perros y humanos compitan juntos por primera vez.

