La escalada del vizcaíno en la última ronda del circuito nocturno, con siete birdies y dos bogeys, no sirve para alcanzar al ganador Meronk, que cimentó su triunfo en la primera jornada

Cuando Jon Rahm estaba obligado a avanzar a toda máquina para recortar la desventaja de seis golpes con Adrian Meronk en la tercera vuelta del circuito nocturno de Riad, el vizcaíno cometió un error nada más empezar. Se cargó con un bogey en el hoyo 1 al llegar al green alejado de la bandera y manejar el putt con imprecisión. Pero se enmendó de inmediato y en la siguiente bandera consiguió un birdie para mantenerse con diez impactos bajo el par, pero entonces ya a siete de un Meronk que seguía en racha victoriosa.

En el hoyo 3 (par 5), su segundo golpe superó el green y se posó en el rough, desde donde retrocedió de forma magistral para sonreír de nuevo con el -11 en la cuenta general. El festival de birdies parecía no tener fin porque el campeón del LIV logró el tercero de la noche en el siguiente agujero, gracias a un recorrido limpio desde el tee para embocar con un putt desde unos 3 metros. Entonces Meronk se acercaba a cuatro golpes y había terreno para tratar de alcanzarle. Como hizo el de Barrika hizo en el hoyo 6, con un putt lejano.

Rahm había avanzado mucho pero no se cansó de sumar, porque en la sexta bandera, otro par 5, subió el cuarto punto positivo a su balance con una magnífica aproximación que dejó más fácil el remate. Su exhibición subió incluso de nivel en el 7, un par 3 con final en una península. Allí acertó desde 8 metros con otro tiro asombroso (Total de -14). Estuvo a punto se añadir otro éxito en el undécimo hoyo, pero su largo putt se quedó a un dedo para entrar.

Emoción hasta el final

Mientras Meronk se desinflaba, Rahm regresó a la buena senda con el sexto premio de la ronda, esta vez en el 13 (par 5). No se rindió nunca el vizcaíno porque llevó la emoción al límite en el desierto arábigo. En el penúltimo tramo, un par 3, recogió una nueva recompensa y se colocaba por un instante a un solo golpe de la cabeza, ocupada entonces por el polaco Meronk y el colombiano Sebastián Muñoz. Meronk, más retrasado en su recorrido respecto a Rahm, agregó un birdie a su cosecha. yas en la despedida, al de Barrika no puntuó al fallar un putt corto. Reaccionó con un orgullo y maestría, pero no fue suficiente para alcanzar a Meronk, disparado hacia el tíulo con los diez birdies sin errores de la primera jornada.

Además de su respuesta, Rahm pudo marcharse orgullo de la capital de Arabia Saudí por el claro triunfo de su equipo en el torneo de su categoría. Legión XIII se impuso colaramente con 50 golpes bajo el par, once menos que sus perseguidores.

Clasificación Final LIV Riad

Individual

1. Adrian Meronk -17

2. Jon Rahm -15

Sebastián Muñoz -15

4. Dean Burmester -14

Lucas Herbert -14

6. David Puig -13

Sergio García -13

Tyrrell Hutton -13

Bryson Dechambeau -13

Marc Leishman -13

Equipos

Legión XIII -50

Ripper -39

RangeGoats -39

Crushers -36

Fireballs -34

